Cosas de fútbol... y de la vida (Semana del 2 al 8 de enero)

Hola hola! Esto le escribí a Andrea por Instagram el día 29. Solo quiero compartirlo con vosotros ❤️

Hola Andrea! Perdóname pero quiero contarte algo.

Ayer estuve corriendo la San Silvestre de Guadalajara. Hasta ahí todo bien. No es ni mucho menos la primera, salgo a correr bastante a menudo, pero sí quizá, ha sido la más “especial”.

Hace algo más de una semana mi pareja y yo decidimos, o más bien, decidió, que todo terminara.

Desde entonces no he comido, no he bebido y no he sido ni persona, pero esta carrera era algo personal, puesto que me apunté con ella y su familia.

Fui, con intención ninguna de encontrarme a nadie (contacto 0 todo este tiempo) y así fue. Solo una prima suya despistada me preguntó, ya que no sabía nada.

Lo importante: kilómetro 7-8 y no sabía ni mi nombre, veía doble o triple, un dolor de estómago terrible y las piernas, no respondían, jamás me había sentido así. Por mis… llegué y casi haciendo mi tiempo récord (a 4.50 el km).

Acabé y me fui directo al coche o eso quería yo, porque acabé en el parque de al lado vomitando y finalmente dentro de la ambulancia.

Ya con esto termino.

¿Sabes qué tontería en esos kilómetros tan difíciles me dio la vida? Me dieron agua, que no la pude ni abrir, pero era TELENO y en mi cabeza, llena de música con los cascos que llevaba por intentar evadirme, empezó a sonar lo que ya te puedes imaginar. Sonreí y lloré y no sé qué más sentí, pero me dio el impulso suficiente para poder hacer algo que me debía a mí mismo.

Solo quiero que sepas que sois tan importantes que creo que nunca seréis conscientes de lo que significa un simple anuncio.

Dame Teleno que quiero llegar, pensaba yo. Y llegué. Gracias por todo y a todos. Ojalá nunca me faltéis.

Estimado equipo de Tiempo de Juego. Antes que nada, me gustaría conservarme en el anonimato.

Tengo 41 años, vivo en un pequeño pueblo de la sierra de Huelva y llevo escuchándoos ya ni me acuerdo desde cuándo, he ido creciendo con vosotros y os considero como parte de mi familia y por eso me animo a compartir mi historia personal.

Trabajo en la seguridad privada y durante las temporadas 2024/25 y 2025/26 cubrí los partidos del Recreativo de Huelva, que juega en el grupo IV de la segunda federación. Mi pueblo se encuentra aproximadamente a unos 150 km de distancia de Huelva y dependiendo de los horarios de los partidos, salía de casa a horas muy tempranas (07:30 de la mañana) o llegaba muy tarde (03:00 de la madrugada) , aunque también había horarios más normales, pero lo que para el resto de mis compañeros su jornada de trabajo eran de 4 horas del servicio más el tiempo de desplazamiento yo invertía aproximadamente unas 8 horas y media, cada desplazamiento me costaba más en combustible de lo que ganaba, pero acepté el trabajo con la esperanza de conseguir un servicio con más horas .

A pesar de pedirlo en numerosas ocasiones, o no obtuve respuesta, y si la tenía era negativa. Me ofrecí a desplazarme a otras provincias, como Badajoz, Caceres, Cadiz, Sevilla o Córdoba, pero la respuesta era que no había nada disponible.

Busqué empleo en otros sectores, pero o no me llamaban o no superaba las entrevistas. Todo mi esfuerzo parecía no servir de nada. Cada partido se convirtió en un gasto y un sacrificio constante, y finalmente, el 29 de diciembre, la empresa me comunicó que prescindía de mí.

Tengo el apoyo de mi pareja y de mi familia, pero aun así me siento inútil, como si nada me saliera bien. Intentar cumplir con mi trabajo y dar lo mejor de mí, y aún así sentirme invisible, es un peso que me ha ido consumiendo lentamente.

No escribo para generar polémica, sino para que la audiencia vea la realidad humana que hay detrás de los partidos y en la seguridad privada, y cómo el esfuerzo de las personas muchas veces pasa desapercibido.

Gracias por vuestro tiempo y por dar voz a historias que reflejan la vida real detrás del fútbol.

Quedo a vuestra disposición para aportar más información si lo consideráis necesario.