Una reflexión:

Soy seguidor del Real Madrid desde chico y siempre he querido que equipos españoles ganaran en competiciones europeas (menos el Barça) y ahora con 41, me veo celebrando los goles que le meten a equipos como el Atlético o el Sevilla. El antimadridismo de sus aficiones y vuestros tertulianos tipo Petón o el inalámbrico Víctor hacen que me alegre. Creo que da para debate un día en el Tertulión.