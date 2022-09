Cosas de fútbol (Semana del 16 al 23 de septiembre)

Hola Tiempo de Juego,

Os escribo porque me encantaría que pudiérais aclarar en antena si es cierto o no algo que está ocurriendo, y que de ser así, a mí, que soy de familia de periodista y que le tengo mucha fe a la profesión, me daría mucha pena si es ciertamente lo que está ocurriendo

A raíz del escándalo de las chicas del fútbol, han empezado a surgir noticias, que no sé si son falsas o no, aunque se publican en medios como El Confidencial, que apuntan a una vinculacion de Jorge Vilda con la "cuerda del Real Madrid", y que el fútbol femenino es otro escenario de la guerra Tebas-Florentino. En esa película, Vilda primaría a las futbolistas del Real Madrid sobre las de otros equipos, como por ejemplo la Real Sociedad. Este sería el motivo de la guerra entre las futbolistas y su entrenador. Sin duda, suena descabellado, pero reconoceréis que no suena peor que un motín simplemente porque no nos gusta el entrenador.

Aquí viene mi pregunta/temor. Decidme por favor, y ojalá que lo hagáis en antena, que esto no es algo que se sabe, y los periodistas, que en general muchos se han mostrado cobardes a la hora de apuntar a Florentino, no estáis esperando que sean ellas las que por fin no solo tiren la piedra sino que además no escondan la mano.

Me parecería terrible.

Gracias por vuestro tiempo. Sois los mejores.

Buenas tardes.

Mi nombre es Víctor y soy aficionado del Rayo Vallecano y del deporte en general. Casi siempre voy con equipos pequeños. De un tiempo a esta parte noto como vosotros y otros medios utilizan a ex jugadores de uno de los equipos en liza como comentaristas. Por ejemplo, el Athletic-Rayo Vallecano de ayer con Dani o en Dazn las semifinales de Copa donde pusieron en ambos partidos a Capi.

¿Cuál es el problema de esto? Que esos ex jugadores hablan en primera persona sobre su equipo. Ejemplo "Tenemos que tirar más", " Ojalá metamos el segundo", "Deberíamos hacer 1 cambio".

Bajo mi punto de vista, esto es un desprecio hacia uno de los dos contendientes si no se tiene a un ex jugador de cada equipo. No siempre pasa, porque, por ejemplo, Pepe Prieto cuida mucho esto y no suele utilizar la primera persona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cuál sería la solución? ¿Tener 20 ex jugadores de LaLiga comentando? Pues no lo sé, pero creo que se debería cuidar esto más por respeto a ambos equipos.

Un saludo. Muchas gracias por lo entretenido que lo hacéis desde siempre!!

P.D. Presa vende ya!!!

Víctor Durán.