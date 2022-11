Cosas de fútbol (Semana del 28 de octubre al 4 de noviembre)

Buenos días.

Después de oír vuestro programa de anoche, me he decidido a escribir para explicar mi sentimiento como atlético de toda la vida y abonado. Desde hace tiempo me siento muy identificado con la forma de pensar de Gonzalo Miró. Creo que en la actualidad la directiva del Atleti esta parapetada detrás de un entrenador que les saca las cuentas año tras año, que es lo que verdaderamente les importa, lo de ganar títulos o jugar bien queda para nosotros los aficionados.

El Cholo ha engrandecido a este club, le ha llevado a lo más alto, le ha hecho crecer como entidad, eso nadie lo discute, pero el juego que tenía desde que empezó, hoy por hoy no vale, le han dado más jugadores de mucho dinero. Él ha pedido al club que evolucionara para estar más arriba disputando títulos, pero él no ha evolucionado, castigándonos partido a partido a un no saber a qué jugamos y no querer el balón (hace años que no tenemos un director de juego y parece que eso es lo de menos).

Le debemos mucho, pero la forma de pagárselo no sé si será como directivo, director técnico o cualquier otro puesto, como si es una estatua al lado de la de Luis, pero su sitio como entrenador ha pasado hace tiempo, ahora ya es la caída libre, su mal juego se ha compensado con resultados tapando el resto.

Por favor, los aficionados no podemos más con esto, el cholismo hoy por hoy es no jugar a nada un día y al otro lo mismo. Están consiguiendo que el que tenía que ser para nosotros un ídolo este cayendo en villano con esta insistencia de mantenerle, y si él quiere al Atleti como dice, tendría que presentar la renuncia ya mismo.

Perdón, pero creo que tenía la necesidad de explicarme y no escuchar opiniones de gente que le defiende a capa y espada no sé por qué síndrome de Estocolmo.

Saludos. Carlos Álvarez

PD: Un club de casi 120 años, sobrevive a cualquier persona, lo importante es el club.