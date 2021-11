Cosas de fútbol (Semana del 28 de octubre al 4 de noviembre)

El miércoles voy por primera vez desde la pandemia al Bernabéu al partido de Champions. Voy con mi hijo, que es la segunda vez que va al campo. Como tiene 6 años le llevo al primer anfiteatro del fondo sur para que no esté muy alto y lo pueda ver más o menos bien. Pues bien, los 90 minutos me salen por 150 euros, 75 cada entrada. Si me quisiera llevar al otro peque que tengo de 3 años, serían 225 euros. Así, es muy difícil ir a los campos. Te lo puedes permitir, y no todo el mundo, de pascuas a ramos. La comparativa con el precio de las entradas de Alemania nos deja en mal lugar y encima allí los salarios son más altos. Los clubes y LaLiga le tendrían que dar una vuelta. El futuro del fútbol son los niños y así muy difícil que se enganchen. Abrazos.

Dentro del tema VAR, os habéis dado cuenta que de todos los deportes que disponen de un sistema de 'rearbitraje inmediato' es el único que tiene problemas y gordos desde que lo adoptó. En baloncesto, con el 'instant replay' no tienen problemas. Digo yo que el fútbol podría copiar esos sistemas.

Un saludo.