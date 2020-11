Cosas de fútbol (Semana del 31 de octubre al 7 de noviembre)

Hola

Me dirijo a ustedes como escuchante suyo y abonado del Elche C F SAD, para ponerles al corriente de la campaña de Chantaje /abonos del club, sin anestesia.

Mayores de 18 años tienen que pagar 80€ para que te reserven asiento y no perder la antigüedad, "Tener preferencia para asistir al estadio y sacar entradas, a sabiendas de que no habrá futbol"

Eso es lo que te dan. Deben descontarnos 6 partidos de la liga 19/20 a los que no pudimos asistir por la pandemia. Si no tragamos....lo perdemos todo. Se fue Sepulcre y ha llegado un Napoleón de Argentina. Espero que podáis darle altavoz a esta petición.

Mil gracias. ..!!! Gerson Lidon Puche

Buenas tardes,

Os escribo para ver si podéis dar voz a lo que pretende hacer la Federación Madrileña de Futbol, que es empezar la competicion el 14-15 de Noviembre, cuando muchos equipos todavía no han podido comenzar a entrenar puesto que las instalaciones municipales no alquilan los campos para entrenar, o como es nuestro caso, Union Elipa, tener la zona de los campos de entrenamiento confinada, con lo que ello conlleva que los jugadores o entrenadores que no estén dentro de la zona no pueden entrar, a parte de los entrenamientos en grupos de 6.

Somos un club de barrio ,el cual hace dos años nos unimos tres clubes del mismo para concentrar todos los chavales en un solo. Aquí desde la directiva hasta los entrenadores no cobramos nada y la cuota que cobramos a los chicos es para cubrir gastos de fichas mutualidad y ropa. Con todo y con eso todavía mantenemos a nuestro primer equipo en Primera Regional.

Me gustaría que pudieseis ser el altavoz de nuestras quejas, ya que ni un escrito firmado por 65 clubs de la Federacion, han hecho caso.

Enhorabuena por el Ondas y un Saludo.

Oscar Duran Perez (Coordinador de F11 y entrenador del Juvenil A y Prebenjamin B del club UNION ELIPA).