Cosas de fútbol (Semana del 14 al 21 de octubre)

Buenas tardes.

Soy aficionada del Atlético. Me gustaría que le preguntaran a Simeone de qué le sirve fichar talento si no lo sabe explotar. El fútbol no sólo consiste en defender. Hay que marcar goles porque el contrario se te sube a las ‘barbas’ y terminas perdiendo o empatando. ¿Ud. qué opina? Sr. Simeone sino cumples estas premisas es mejor que te vayas, tu ciclo çe fini.

Me alegro por Karim porque ha tenido que soportar la presión de sustituir a Cristiano y asumir la responsabilidad de meter goles en el equipo.No sólo los ha metido también ha dado asistencias.

Me alegro por el que está bajo palos que es Courtois porque sin él la Champions hubiera sido imposible.Me alegro por Pedri, Alexia y Gavi porque son el futuro del fútbol español y son de un club grande, el Barça.

Me alegro por Florentino porque algo de culpa tendrá en el Balón de Oro de Benzema al igual que otro grande Zidane.Lástima que el mejor club de la temporada no se lo llevara el Real Madrid, la Premier tiene mucha fuerza.

Me alegro porque el Balón de Oro está en la Liga española y el señor Mbappé tendrá que demostrar que es mejor que Lewandowski, Haaland o Benzema sin olvidar a Vinicius para llevárselo.

Por fin, el Balón de Oro no es para Messi o Cristiano. Hay más fútbol aparte de ellos.Bravo por el fútbol femenino y por Alexia Putellas que luchará seguro por más balones de oro.Y otro jugador que ha sido grande entre los grandes Ronaldo Nazario allí estaba. Faltaba el mejor para mí, el Pelusa Diego Armando Maradona, artista del fútbol, aunque fuera de la cancha siempre controvertido. El mejor 10 de la historia por lo menos de los que he visto jugar.