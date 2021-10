Cosas de fútbol (Semana del 14 al 21 de octubre)

Hola, buenos días. El motivo de mi correo es para comentarles un poco sobre lo que está sucediendo en el equipo de fútbol Fundación Rayo Vallecano.

Resulta que este año apunté a mi hija y a mi hijo. Una vez dentro, llevan entrenando más de un mes. Mi hija ya comenzó la competición con su equipo y aún no hemos recibido la equipación y el resto de ropa deportiva.

Según me comentan muchos padres, esto sucede año tras año. Entregan la ropa muy tarde y se tienen que apañar con ropa prestada de otros compañeros de otros años, si tienen suerte. En el caso de mi hija, le prestó una mamá la primera equipación, pero cuando juegan con otro equipo con el que coincide la equipación lógicamente deben de utilizar la segunda; y los nuevos no tienen. Aquí se pagan 600 euros por cada niño. En mi caso, pagué 550 euros por descuento de familia numerosa el año pasado. Los padres nos comentaron que les dieron la ropa en febrero y se tenían que apañar con camisetas prestadas. Algunos jugaban con los mismos números, lo cual no se puede, o poniendo precinto negro en la camiseta para cambiar el número.

Ya no solo en ese aspecto. Además, la ficha de mi hijo estaba con DNI equivocado y dada de alta dos veces y tuve yo que llamar a la Federación de fútbol de Madrid para que la rectificaran porque si no ellos ni se molestan.Esta semana el equipo de mi hija comenzó la liga y tanto mi hija como una compañera no pudieron jugar porque enviaron las fichas tarde a la Federación. Eso nos comentaron.

El Rayo Vallecano y su Sr. Presidente quieren mostrar ante la gente que el club va muy bien, pero verdaderamente es una vergüenza como tiene la fundación, una fundación que tiene muchos equipos.

Me gustaría exponer está queja públicamente para ver si así toman conciencia y hacen más caso a la fundación, ya que los padres pagamos para que nuestros hijos hagan deporte y reciban su equipación a tiempo y no cuando están empezadas las ligas, ya que ellos nos exigen ser puntuales en las fechas de pago y con una hoja que tenemos que firmar de código de buena conducta. Me gustaría que está queja fuera confidencial ya que, si un padre se queja mucho, otros padres me comentaron que luego a la siguiente temporada no los renuevan.

