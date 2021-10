Cosas de fútbol (Semana del 7 al 14 de octubre)

Hola Juanma,

Nací unas horas antes que tú, el día 9, así que, como soy mayor que tú, te cuento:

Respecto a las filias y las fobias a la Selección Española, habéis nombrado un montón de etnias diferentes. Durante la Eurocopa, recuerdo que un oyente dijo que como no iba ningún madridista convocado, pues que no apoyaba a España, sino a las selecciones donde jugaran, y dijiste que era un rebuscado. Yo también pienso así.

Pero lo que me sorprende es que no nombráis la veta madre de todas estas fobias, la segunda en cronología sólo después de los nacionalismos catalán y vasco. Lo de los madridistas a los que se la suda la Selección Española no viene directamente de que no se les convoca. Viene de lejos. Viene desde los tiempos de Mourinho. El desarraigo que sufre el club, la desvinculación con el terruño, el corporativismo vil... lo sufrimos ya con Iker y Ramos. No se trata de toda la afición madridista, pero sí la más ruidosa.

Yo no voy a pedir que vayáis más lejos y compartáis conmigo, entre otras, la idea central de que el corporativismo florentinista tiene la tendencia de quitarse de encima a todo aquel canterano que pueda exceder de una trabajadora clase media, como Llorente. Pero sí me gustaría que, si hiláis tan fino (y con toda la razón) de que haya culés que, aunque sólo sea por meterse con el Real Madrid, animan a la Selección, digáis también sin tapujos cómo el corporativismo del Real Madrid ha creado la primera hornada de madridistas que no van con la Selección, desde hace 10 años, y no por meras convocatorias de jugadores. Pasaba con Iker, pasaba con Ramos, y sucede lo mismo ahora.

Cañizares pasa de puntillas diciendo que el domingo irán todos con España, y Guasch dice que a quien no le dé para ir con la Selección, pues que cada uno tiene su pedrada. Y ahí queda el tema.

También me gustaría que analizárais públicamente qué creéis que significa ese nuevo grito de 'Hala Madrid Y NADA MÁS'. Tendiendo puentes, supongo, jaja.

Por cierto, cocinas mil veces mejor que yo pero te faltan un par de huevos de corral para sacar este tema en profundidad y prestar atención a cómo Paco González (al que admiro por encima de todos vosotros) echa balones fuera argumentando que ahora la gente es más de clubs. Como si hubiera que elegir.

Un abrazo, joven.