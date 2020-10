Cosas de fútbol (Semana del 24 al 31 de octubre)

Estimados amigos de tiempo de juego, Pelé ganó 3 mundiales, pero su participación solo fue decisiva en el de 1970 (en los mundiales de 1958 y 1962 jugó la mitad de los partidos).

Maradona no tiene 3 mundiales ganados por Menotti lo dejó inexplicablemente afuera del de 1978 y porque el Mundial de 1990 le fue robado (hay un penalti evidente a favor de Argentina en el minuto 78 que no se cobra y luego se cobra uno dudoso a favor de Alemania; "sospechosamente", jugadores claves de Argentina no pudieron jugar por acumulación de amarillas, entre ellos Caniggia).

Los mundiales de la época de Pelé se ganaban con 6 partidos; los de Maradona, con 7.

Con Maradona, la Selección nunca fue eliminada en la primera ronda de un mundial; con Pelé, sí (1966).

Maradona es el jugador que más faltas recibió en la historia de los mundiales (solo basta recortar la marca de Gentile en 1982). Hay muchos más datos más, que recopilo en un capítulo de mi libro "Gracias Maradona".

Con los números en la mano, no se puede concluir de ningún modo que Pelé fue más que Maradona. Abrazos y muchas gracias!

