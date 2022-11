Cosas de fútbol (Semana del 18 al 25 de noviembre)

Este mail que os envío es un grito de desesperación.

Soy coordinador de la escuela de fútbol del Real Aranjuez C.F. , llevo las categorías de los más pequeños CHUPETIN, PREBENJAMIN Y BENJAMIN, además de los equipos femeninos de los cuales nos sentimos muy orgullosos. El club es de sus socios y todos los que participamos en él es por afición, lo que nos puede dar el club no llega ni para gasolina, como podéis imaginar.

Esta temporada al subir el primer equipo a 3 división nacional, se nos considera un equipo profesional tanto al primer equipo como a la cantera y escuela (sin comentarios) con lo cual las licencias para niños y niñas sin DNI (extranjeros) las tiene que autorizar la RFEF. Ya de por si la documentación que solicitan es un sin dios.

Pues bien, los coordinadores recogemos la documentación la enviamos vía telemática a la federación madrileña y está a la española que tiene que validarla para dar una licencia provisional. Y aquí es donde empiezan los problemas.

Como veis toda la documentación está válidada desde el 26/9/2022 (entregada al menos 20 días antes) menos la solicitud de primera inscripción un documento que rellena el club. ¿Qué pasa? Mientras tanto los NIÑOS DE 8,9 o 10 AÑOS NO PUEDEN JUGAR.

Yo personalmente he realizado más de 150 llamadas (más los intentos de la directiva) a la RFEF y al departamento de licencias de menores y NO me han cogido el teléfono ni una vez en dicho departamento. Al estar adscrito a la federación madrileña llamo y envío mail para que intercedan en esta problemática y la contestación es que el asunto depende de la española y no podemos hacer nada. Con este problema tenemos a 9 niñ@s.

Yo seré muy tonto seguramente, pero no me entra en la cabeza como les demuestras con papeles que, están escolarizados en España, que viven con sus padres y que te han entregado toda su vida en papeles.

Y A FECHA DE 15/11/2022 dos meses después de validar todos los papeles menos uno (no se quién tiene que hacerlo) NO PUEDEN JUGAR AL FÚTBOL con sus amigos en la ‘potente’ liga 1ª benjamín/alevín GRUPO 38 de MADRID.

Sé que este problema no es solo nuestro, es un problema generalizado para todos los pequeños clubes que trabajamos por y para que los niños hagan el deporte que más les gusta. Luego nos tenemos que tragar a los directivos de las distintas federaciones que apoyan al fútbol base. ¡Lo que hay que oír!

Sé que es muy complicado sacar tiempo en alguno de vuestros programas para INTENTAR poner en conocimiento de todos vuestros oyentes. A ver si a alguien se le cae la cara de vergüenza. Un problema en el que no solo entra la práctica del deporte, sino la integración de niños y niñas que vienen con sus padres de otros países a España a buscar algo mejor para sus hijos y NO LES DEJAMOS JUGAR AL FÚTBOL.

Os envío un fuerte abrazo.