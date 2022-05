Cosas de fútbol (Semana del 5 al 12 de mayo)

A los señores responsables del departamento de socios del Real Madrid y a quien pudiera interesar.

Soy Enrique R. Barba Muñoz, socio N.º 61.454 del Real Madrid C. F., les escribo bastante indignado por la poca sensibilidad demostrada por mi amado club en el reparto de las entradas para la final de la Champions League. Me resulta muy desagradable emitir una queja como esta, pero me hago cargo, de que hay muchísimos socios igual de indignados que yo.

Nuestros dirigentes han metido en el mismo saco y con las mismas posibilidades a todos los socios. Me parece altamente indignante e injusto. Este año, más que ningún otro, la gran mayoría de socios no han utilizado su abono, por distintas circunstancias, todas comprensibles, por supuesto, pero es un hecho, que no han acudido con asiduidad al estadio. Otro tanto por ciento muy elevado, solamente tienen el abono de LaLiga. Y los abonados, como yo, del euroabono, que hemos ido a los partidos de Champions ¿no tenemos ninguna preferencia en el acceso a las entradas de la final?

A parte de que hemos sido los que hemos pagado por ver esta competición, somos los que hemos apoyado a nuestro equipo en la misma y deberíamos tener alguna preferencia. De verdad, que me parece una de las mayores injusticias que se pueden cometer hoy en día en el club.

Además, y como último punto, un número muy elevado de estos socios, que no han acudido al estadio en todo el año, tampoco van a ir a la final y van a mercadear miserablemente con las entradas. Creo que un club como el Real Madrid, debería cuidar más a sus abonados más fieles.

Por favor, razonen un poquito. Los socios que no acuden a ver los partidos de Champions League no se merecen las mismas oportunidades de acceder a una entrada para la final de esa competición. Solo me queda decirles que como los directivos tienen aseguradas sus entradas, todo lo que yo les he contado, no les interesa lo más mínimo.

Espero, por el bien del club, que esto sea corregido en el futuro. Un socio muy desanimado. Hala Madrid.

Enrique R. Barba