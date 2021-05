Cosas de fútbol (Semana del 7 al 14 de mayo)

Buenas tardes, compañeros de viaje nocturno.

Les escribo para que me iluminen un poco en la oscuridad de la noche, y es posible que mi apreciación sea torpe e ignorante, pues desconozco la realidad legal y los estatutos de UEFA y FIFA, y por ello quería que me lo aclarasen.

Mi duda viene dada por todo lo que llega desde la UEFA contra Real Madrid, Barcelona y Juventus como últimos supervivientes de la Superliga (según mis valores los únicos que tienen palabra si la dan y firman un documento, no dejan tirados a sus compañeros, pero allá cada uno con sus actos y lo que vean reflejado en el espejo cuando se miran).

Si la UEFA lleva a cabo sanciones, ya sean de índole económica o de expulsión de las competiciones, y todo termina en los tribunales: ¿No es posible que termine siendo un caso Bosman y al final sea considerado un monopolio con posición de dominio abusivo y represor hacia el mercado, considerándose algo ilegal contra la ley de derecho y empresarial y tenga que desaparecer tal como está concebida actualmente y sea peor el remedio que la enfermedad pues la indemnización a la que tendría que hacer frente para pagar a estos equipos por su expulsión, así como los daños y perjuicios ocasionados podrían sean multimillonarios?

Me gustaría que me aclararan esta duda.

Gracias.

PD: Seguid así, aunque por favor decirle a Isaac Fouto que sea un poco menos parcial. Me parece bien que defienda al colectivo arbitral, pues siempre ha sido culpabilizado de muchos males que tienen su origen en los clubs, pero eso no le da derecho a negar algo que es evidente. Un poco de humildad y empatizar con la gente que se siente dolida en esos momentos también es bueno para todo el mundo del fútbol.

Hola Sr. Pepe, buenos días. Me gustaría hacerle una pequeña sugerencia con respecto a los árbitros que tenemos en España.

Desde hace un tiempo a esta parte en cualquier partido de fútbol lo que impera es el pisotón y el codazo. Se ve que el Comité de Árbitros o la Federación, o quién tenga la responsabilidad de dirigir a estos estamentos, no tiene la sensibilidad de ver lo que pasa en todos los partidos de fútbol. No se dan cuenta de que los niños que ven los partidos luego van hacer lo mismo, eso no importa, lo que importa es llenar el saco, el resto sobra.

Por eso me dirijo a vosotros. para que de alguna manera lo pongáis de manifiesto en Tiempo de Juego los sábados y domingos y que otros periodistas hagan lo mismo. A ver si a estos dirigentes del tres al cuarto se les cae la cara de vergüenza sabiendo que los niños aprenden estos modales tan antideportivos. Perdón por robarle unos minutos de su precioso tiempo, aunque a los gallegos mas que el tiempo nos importan las cosas bien hechas.

Un saludo de un colega, Pepe.

Hay algo en lo que no he visto que se incida en los debates de estas horas posteriores a la polémica. ¿Qué hubiera ocurrido si Benezema escapa a la falta de Bono y marca? El árbitro, imagino, tiene que dar gol porque aún no sabe nada del otro área y mi pregunta es, ¿una vez concedido el gol, puede anularlo y rebobinar la jugada hasta pitar el penalti de Militao?

Si la respuesta es que si, nada cambia, pero si es que no me parecería muy grave. En este hipotético caso se beneficiaria al infractor, lo que me parece muy grave. Al fin y al cabo, se trataría de parar la jugada al precio que fuera y fiarlo todo al VAR.

¡Saludos equipazo!

Hola buenas. Más que una consulta lo que tengo es una propuesta para mejorar el fútbol. Está relacionada con el tiempo de descuento, casi siempre insuficiente, y con las continuas pérdidas de tiempo de los equipos que están ganando. Yo lo llamo el TIMEVAR. Consiste en lo siguiente.

En la sala VAR hay un auxiliar del VARMAN encargado del tiempo, el TIMEVAR. ¿En qué consiste su función? En parar el tiempo en las situaciones que así se estipulen. Su reloj será el mismo que el que hay en los estadios y en la retransmisión televisiva para que todos podamos ver el tiempo. ¿Cuándo debe el VARMAN parar el tiempo?

1. EN LAS SUSTITUCIONES.

2. CUANDO EL ARBITRO ESTÉ HABLANDO CON LA SALA VAR, AUNQUE NO VAYA AL MONITOR.

3. CUANDO EL ARBITRO ESTÉ HABLANDO CON LA SALA VAR Y VAYA AL MONITOR.

4. CUANDO TENGAN QUE ENTRAR LAS ASISTENCIAS MÉDICAS.

5. CUANDO HAYA UN SAQUE DE PUERTA Y SE DEMORE MAS DE 15 SEGUNDOS EN SACARLO.

6. CUANDO HAYA UN GOL HASTA QUE SE REANUDE EL PARTIDO.

7. CUANDO HAYA UN SAQUE DE BANDA Y SE DEMORE MAS DE 10 SEGUNDOS EN SACARLO.

8. CUANDO HAYA UN FUERA DE JUEGO Y SE DEMORE MAS DE 15 SEGUNDOS EN SACARLO.

9. CUANDO HAYA UN CÓRNER Y SE DEMORE MAS DE 15 SEGUNDOS EN SACARLO.

10. CUANDO HAYA UNA FALTA Y EL EQUIPO ATACANTE SOLICITE BARRERA.

11. OTRAS SITUACIONES: INCIDENCIAS FUERA DEL CAMPO, AMARILLAS A LOS BANQUILLOS.

¿Cuándo se decreta el final de la primera parte y del partido? Cuando el reloj llegue al minuto 45 y el balón EXCLUSIVAMENTE salga por línea de fondo o línea de banda.

Muchas gracias.

Espero y deseo que lo leáis en antena y lo debatáis.

Un cordial saludo,

Juan Carlos Gutiérrez.