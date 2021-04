Cosas de fútbol (Semana del 26 de marzo al 2 de abril)

Hola:

Este finde oí en el programa de Tiempo de Juego a los equipos que van a luchar por subir a Segunda y me he intentado informar acerca del complejo sistema para decidir cómo se sube a Segunda y cómo se distribuyen los 102 equipos de Segunda B en las nuevas categorías.

Vi estos dos artículos (uno con vídeo) también:

https://as.com/futbol/2021/03/18/videos/1616089909_961910.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MjY%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D

https://www.marca.com/futbol/mas-futbol/2020/10/16/5f8993e6ca47410b628b457a.html

Lo único que os quería comentar es que me parece increíble que al juntar ahora los subgupos A y B de los cinco grupos les dejen con los puntos totales. Hay dos grupos de 11 y por ello esos 22 equipos parten con ventaja pues han jugado 2 partidos más y por tanto es más fácil que queden en los puestos altos y subir a Segunda, Primera RFEF, etc...

Deberían de contar solo los partidos jugados con los del mismo grupo.

Por ejemplo los del grupo 2a y 2b que quedaron 1o 2o o 3o solo deberían de pasar con los puntos en esos 6 partidos (1-2, 2-3, 1-3, 2-1, 3-2 & 3-1) entre ellos y luego jugar con los otros 3 equipos en casa y fuera. Si cuentas todos los partidos, unos han jugado 18 y otros 20.

Si podéis por favor informad a vuestra audiencia pues es muy lioso y parece que es injusto. Hay 80 equipos perjudicados.

Una vez más agradeceros vuestro enorme trabajo. Para mi sois un gran entretenimiento y me escucho siempre en podcast las tres partes de El Partidazo de lunes a viernes, sábado y domingo el Tiempo de Juego por la noche y el partido entero de mi Atleti (lo veo primero y lo escucho después durante la semana). Sois geniales. Gracias desde Minnesota.

Gracias

Samuel Gonzalo

Hola, ya sé que Pedro Martín se cargaría el VAR de un plumazo, pero ¿No sería algo menos polémico y más justo si prevaleciera siempre la decisión del árbitro VAR sobre el del campo? No digo que el VAR lo arbitre todo. Obviamente el de campo es imprescindible para dar continuidad al juego. Simplemente que cuando el VAR, que tiene más tiempo y recursos para decidir con justicia sobre una jugada dudosa, le diese al de campo la orden de lo que se debe pitar. Nada de ir a la tele a ver nada con la consiguiente pérdida de tiempo que conlleva. Y que los árbitros fueran especialistas de VAR o de campo, así no habría corporativismo. Sería algo similar a cuando el árbitro no atiende lo que le marca el línea. Simplemente tiene autoridad sobre él. Todo el mundo lo sabe y lo asume.

Gracias y un saludo desde Granada.