Cosas de fútbol (Semana del 12 al 19 de marzo)

Quisiera mostrar mi angustia y hartazgo ante los cambios normativos arbitrales en un juego como el fútbol. Los que tenemos años y, además, hemos jugado al fútbol, no entendemos como es posible complicar tanto un asunto, las manos, cuando simplemente hay que dirimir entre si una mano es intencionada o no. Expresiones como mano antinatural, ocasión manifiesta de gol y tantas y tantas bobadas están consiguiendo que solo la casualidad sea quien dictamine al vencedor del juego.

Los jueces arbitrales están dejando de juzgar para que sea una cámara quien indique si la pelota ha dado o no en la extremidad. He escrito 'jueces arbitrales' porque el juez debe juzgar las acciones y no escudarse en una normativa que les exime de ello. La intencionalidad, para la sanción, debería ser la única medida de fundamento para sancionar o no una infracción. Hablo tanto de manos como de cualquier lance del juego.

Reconozco que estoy dejando de ver el fútbol ya que estas reglas me hacen sentir que este deporte no es del que yo comprendo ni me gusta. Lo mismo podría decir de la aplicación de las tarjetas amarillas en, para mi, solo faltas que incluso ni lo son. Todo esto hace que el fútbol no sea disputado y se convierta en un aburrimiento y en un sin sentido.

Abran, si está en su mano y así lo consideren, una encuesta para que los aficionados aunque vayamos camino de ser ex, puedan exponer su parecer que creo iría por donde yo estoy torpemente exponiendo. Aprendamos de un deporte como el Rugby donde la claridad brilla en la toma de decisiones arbitrales. No hay oscurantismo y todo el mundo escucha y ve las decisiones que los árbitros toman.

¿Por qué las lineas de los fueras de juego del VAR se ven minutos después de ta tomarse la decisión?

Les envío un saludo y espero no se corten y ayuden a salvar a los aficionados de estos atropellos y sin sentidos. Si lo que pretenden es crear afición con éstas medidas, solo están consiguiendo lo contrario, hastío y escándalo