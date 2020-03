Cosas de fútbol (Semana del 12 al 19 de marzo)

Soy un humilde aficionado del fútbol. Mi palabra no es más que la de nadie, pero tras muchas vueltas las soluciones más justas respecto a la crisis del Coronavirus en el fútbol español me parecen las siguientes:

¿Reanudar la competición?: Me parece imposible. Esta crisis va a llegar hasta verano con total probabilidad. Reanudar la competición es inviable por dos motivos. Jugar a puerta cerrada es una locura. Los seguidores de los equipos se agolparían en las puertas de los estadios como se vio esta semana en Valencia y París. Y segundo, porque desde verano todos los jugadores cedidos vuelven a sus clubs de procedencia. Es imposible que se siga de esta manera el transcurso habitual de la competición, pues las plantillas quedarían muy mermadas.

Las clasificaciones deberían darse por finalizadas como se encuentran actualmente, y los siguientes casos serían los menos perjudiciales para los equipos.

Primera división. Campeón de Liga: Sería injusto otorgar el campeonato a un equipo que no ha ganado el torneo. También hacer un playoff ya sea de dos, cuatro o más equipos, pues otros podían haber alcanzado esas posiciones. Dejar desierto el título es la opción más justa.

Posiciones Europeas: Los equipos que ostentan actualmente estas plazas deberían estar clasificados para la próxima temporada europea. Es quizá la medida más injusta pero, la única que a su vez no complicaría más las cosas.

Final de Copa del Rey: Una de las soluciones más sencillas. Siendo a un solo partido y quedando tan solo dos equipos, se podría disputar a un partido en campo neutral en agosto.

Descensos: Uno de los temas más delicados. No creo que ningún equipo que oficialmente no ha descendido merezca hacerlo. Abandonar la Primera División significa importantes perdidas económicas, y ningún equipo a día de hoy está oficialmente descendido. Su permanencia en Primera sería necesaria.

Segunda división. Ascensos: Otra de las decisiones más difíciles. Habiendo transcurrido tres cuartas partes de la competición, lo más justo serían los ascensos de los dos primeros clasificados. Un año de trabajo bien hecho no puede quedar en la nada. Cádiz y Zaragoza deberían ser equipos de primera división. El año que viene, habiendo una liga en la temporada 20/21 de 22 equipos, descendiendo 4 y ascendiendo solo 2 el año siguiente para así volver a la normalidad. Ya hay precedentes en temporadas anteriores de ligas de Primera División con este número de equipos como medida excepcional. La medida sería injusta para el resto de equipos que optaban al ascenso, en especial para los que se encontraban en playoff, pero es la vía menos perjudicial.

Descensos: Aquí el tema cambia respecto a lo que opino en Primera División. Al ser esta la última categoría considerada como profesional, se podrían tomar dos opciones. Cerrar la opción de que los equipos semi-profesionales accedan por un año a la élite sin que haya descensos en Segunda ni ascensos en Segunda B, o bien que los primeros de cada grupo de la categoría de bronce se enfrenten a los 4 equipos en posición de descenso en verano, sea a un partido o a dos. No todas las medidas son justas, pero me parece que sería la forma más apropiada de proceder. No se puede destruir el trabajo de tanta gente durante un año sin que aquellos que han hecho bien las cosas tengan recompensas. De igual manera tampoco se puede castigar a aquellos que no lo estaban haciendo tan bien. Estar moribundo no significa estar muerto.

