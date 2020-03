Cosas de fútbol (Semana del 5 al 12 de marzo)

Buenas tardes a todo el equipazo que formáis Tiempo de Juego y El Partidazo.

Mi nombre es Jorge, tengo 37 años y os llevo escuchando desde hace más de 20 años, aunque últimamente no lo hago todo lo que me gustaría ya que los niños y sobre todo la mujer no me permiten disfrutaros tanto como quisiera.

Tras la derrota de ayer con el Manchester City casi todo el mundo da por perdida la eliminatoria. Yo, la veo un poco difícil, pero no es imposible meter 2 o 3 goles en el Etihad. Si fuera Zidane, cosa que me gustaría bastante, no por la calva si no por lo que fue como jugador, arriesgaría de entrada sorprendiendo a Guardiola y colocando una defensa de tres con un lateral y un extremo en cada banda y dos delanteros arriba.

Mi argumento es que en los últimos partidos, excepto contra el Manchester City, el Real Madrid ha metido muchos centros desde las bandas cuando sólo tiene como delantero a Benzema para rematar. Viendo que en el partido de ayer con la posesión y el control del juego el encuentro no salió como esperaba en la vuelta me la jugaría con la siguiente alineación de inicio:

Courtois, defensa de 3 (Militao, Casemiro y Varane), por delante (Kroos, Modric y Valverde en el medio), en una banda (Carvajal o Lucas Vázquez), en la otra (Mendy) y arriba Benzema y Jovic. Con esto tendría una buena salida de balón para abrir el balón a las bandas y desde allí meter los centros para rematar Benzema, Jovic y la llegada de Kroos y Modric descolgando a Valverde para el balance defensivo.

En la segundo parte, si no se ha metido gol o hemos encajado, quitaría a Modric y sacaría a Bale de delantero centro para seguir intentando los remates de cabeza. Esto es una pedrada mía como diría Pedrito, pero es una idea que tengo en la cabeza y que si luego ocurriera algo parecido así siempre podré decir que yo una vez pensé igual que Zidane, aunque no creo que se le haya ocurrido ni se le vaya a ocurrir.

Muchas gracias por leer la carta, aunque sea para vosotros mismos, y sobre todo gracias porque cada vez que os escucho me transporto a un mundo diferente y hacéis que por los menos se me ponga una sonrisa y que mi mujer me miré diciendo "de que se reirá este tonto".

Saludos, un abrazo y no cambiéis nunca.

Hola, Tiempo de Juego.

Os escribo desde Estados Unidos, aquí en Atlanta, para hablaros de lo difícil que lo ha pasado Mariano esta temporada. Todos sabemos lo que se sufre cuando no te dan ni un minuto y ni siquiera te convocan la mayoría de los partidos. Es muy fácil desanimarse y venirse abajo. Pero ahí tienes al chico. Le ponen tres minutos y sale como una bala, a por todas. Me alegro mucho por este chico, cuanto mérito, cuanto corazón, cuanta rabia. Ole tus pelotas.

Un abrazo.

Javier Tejedor-Sojo