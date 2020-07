Cosas de fútbol (Semana del 25 de junio al 2 de julio)

Buenas.

Mi nombre es Ángel Barranco y soy un oyente asiduo de su programa. Les felicito por su programa, sobre todo en la pandemia. Me pareció espectacular cambiar de registro y variar contenidos, pero en ese tiempo tan difícil estaban ahí, donde debían estar. De verdad estos pequeños gestos les engrandecen y solo saldremos adelante por estos gestos como individuos y sociedad no por las personas que nos gobiernan o aspiran a gobernar. Debemos partir de la autoexigencia, no de la complacencia.

Dicho lo anterior, mi comentario es a cuenta de la pausa para hidratación y las toallitas húmedas o congeladas impuestas en los partidos de fútbol.

Esta medida se ampara en el derecho del trabajador (véase jugadores), a realizar sus funciones laborales con las debidas garantías para su salud. En este caso se llama stress hídrico y la patronal (véase los clubes de fútbol), tienen la obligación de aminorar las consecuencias negativas para la salud en el trabajo. Para ellos es muy necesario y una obligación. Dejo al margen que sean personas… que es lo realmente importante, sobre todo por su salud.

Les aconsejo no meterse en muchos ‘charcos’ con este tema porque una desgracia por stress hídrico ha causado y causa muchas consecuencias nefastas, entre ellos fallos renales para los trabajadores.

En cuanto a la comparativa con obreros de la construcción no es asimilable, acaso estos últimos deben seguir las mismas o parecidas recomendaciones contra el calor, otra cosa es que no lo hagan y algunos Convenios Colectivos intentan variar las jornadas laborales para no exponer a los operarios al calor con jornadas continúas y en horarios de no calor extremo.

A la hija de Lim le dedico las siguientes palabras: Su padre puede haber comprado uno de los mejores clubes de Europa y del mundo, pero no es el dueño absoluto. El dueño del club son sus socios, sus seguidores y seguidoras, que sienten los colores de su club. Existe una palabra por encima del dinero que es el SENTIMIENTO. Sentimiento de respeto y amor a unos colores que no se compran con dinero y se forjan por cariño.

Su padre ha comprado un club de fútbol, pero para que funcione ha de entender a su AFICIÓN y a su CIUDAD. Muchos no entendemos porque tuvo que irse Marcelino cuando el club llegaba a su mejor momento actual. Como presidente puede comprar y vender jugadores, entrenadores, etc pero se debe escuchar al socio, al seguidor que llena las gradas, por desgracia, vacías por el maldito virus.

Un club sin una buena afición no es nada por mucho que un presidente lo compre. Necesita seguidores/as que den la cara por él, esté en primera o segunda, llueva o truene, etc y una junta directiva que quiera lo mejor para su afición. Necesita títulos deportivos que le den prestigio y renombre a ese.

El Valencia merece estar en Europa a pesar de que su presidente piense que es solo una inversión más en la que gastar sus millones. Un saludo y Amunt Valencia!!!

Buenas tardes, simplemente por si le interesa. Lo que nos queda por ver en el mundo del fútbol:

a) Atlético campeón de Europa.

b) Villarreal ganar un título.

c) Bilbao y Torino campeones de la UEFA.

d) Inglaterra campeón de la Eurocopa.

e) Holanda ganar un Mundial.

f) México, Colombia y una selección africana en semifinales de un Mundial.

g) Espanyol mejor clasificado que el Barçaa al final de un campeonato.

h) El Espanyol y el Getafe en Champions.

i) El Athletic en Segunda.

j) Manchester City y PSG en la final de la Champions League.

k) Que un equipo peruano gane la Copa Libertadores

l) Madrid o Barca ganando la Liga imbatidos.

m) Que un jugador español gane el -Balón de Oro- después de Luis Suárez y el -robo- de Iniesta en el 2010.

n) Que la Comunidad de Madrid tenga 8 equipos entre Primera y Segunda.