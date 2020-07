Cosas de fútbol (Semana del 10 al 17 de julio)

Hola, quisiera proponer una modificaciones para el VAR que podrían ser de utilidad en vista a la gran cantidad de penaltis pitados. Mi propuesta sería delimitar una zona dentro del área, en la que las infracciones sean penalti. El resto del área sería para los limites del uso de las manos del portero.

Los penaltis que se pitan en los laterales del área apenas si llevan peligro real de gol. Se podría limitar una zona central, entre la portería y el punto de penalti. El coste sería solo de pintar unas rayas.

Otros cambios a coste cero que mejorarían el juego serían:

- Castigar al jugador y no al equipo con la expulsión. Si hay un jugador expulsado, otro lo reemplaza. Los árbitros podrían pitar las sanciones graves sin la repercusión de dejar a un equipo en inferioridad.

- Cambios ilimitados como en baloncesto o fútbol sala. Sin detener el partido, el cuarto árbitro sería el encargado de supervisar que se hagan correctamente. Se gestionarían mejor los esfuerzos y las rotaciones.

Señores:

Estoy escuchando su programa y, una vez más, me tengo que quejar.

Han hablado de la promoción a 2ª división y, reiteradamente, nombran al Logroñés. He contactado con uds. varias veces y no me cansaré de recordarles que ese equipo no tiene nada que ver con el único y auténtico Logroñés, el de Lotina como acaban de decir.

En enero de 2009, el Logroñés dejó de competir. En ese momento un grupo de socios del Logroñés crearon un equipo que empezó desde la categoría de Preferente. La actual Sociedad Deportiva Logroñés, que milita en el grupo XVI de 3ª división y que el día 18 comienza su atípica promoción de ascenso como líder de grupo.

En Logroño, en ese momento había un equipo de un barrio llamado Varea que ascendió a 2ª B. Félix Revuelta se hizo con el equipo, le cambió la equipación y lo denominó Unión Deportiva Logroñés. Nada que ver con el Logroñés.

La creación de la Sociedad no tiene nada que ver con las subvenciones, sí con Las Gaunas, cuya historia de uso es para escribir un libro.

Me imagino que este escrito no servirá de nada pero es llamativo que, un programa tan seguido como el suyo, caiga en la desinformación.

Un saludo,

Valvanera Ruiz de Gopegui. Logroño