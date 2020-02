Cosas de fútbol (Semana del 27 de febrero al 5 de marzo)

Buenas cerdas. Ante todo enhorabuena a los premiados.

Me gustaría dar mi opinión sobre el debate Messi-Maradona.

Con motivo del enfrentamiento Nápoles - Barça, se reabre otra vez el famoso debate Messi Maradona. Yo tengo 47 años y he visto y disfrutado a Maradona en su esplendor, y fue un jugador extraordinario, pero nos olvidamos con mucha facilidad que Diego tuvo problemas ocn las drogas

Además, Messi lleva casi 15 años jugando a un nivel bestial. Messi es un tío normal, con una vida normal, todo lo contrario a Maradona.

Bueno, solo quería comentar mi opinión al respecto, besos y saludos para todos.

PD: R. Martín no grites tanto pisha.

Buenos días,

Antes de nada, felicitaros por el éxito que tenéis! Soy oyente desde antes de la SuperBowl… mis abuelos también lo eran, en paz descansen, al igual que mi padre (aunque él sigue escuchando la SER, nadie es perfecto).

Me pongo en contacto con vosotros para comentar un problema que he tenido con el mono de los horarios. Resulta que mi novia me regalo para mi cumpleaños, el pasado 25 de enero, entradas para ver el Betis-Mallorca, ya que soy aficionado al Betis.

Nosotros vivimos en Manresa, la conoceréis bien por el equipo que tenemos en ACB, este viernes es fiesta local y nos cogimos el fin de semana de puente para poder ir.

El problema está en que cuando mi pareja compro las entradas el partido estaba programado para el domingo 23 a las 19:00h, por lo que nos pedimos un día más de fiesta del trabajo para poder volver el lunes tranquilamente… Cual fue nuestra sorpresa al imprimir las entradas y ver que habían cambiado el horario por el viernes 21 a las 21:00h!!!.

Ya teníamos el viaje contratado, con su correspondiente esfuerzo económico, con un vuelo que está previsto que aterrice a las 19:30h del mismo viernes. Lo que significa que si hubiese algún tipo de retraso en el vuelo, cosa bastante común, nos perderíamos el partido o parte de él!!! Además, al ir tan justos de tiempo, no vamos a poder disfrutar del ambiente pre-partido, el himno, etc…

Básicamente, me pongo en contacto con vosotros para que conozcáis el hecho y que os sirva como otro argumento para defender que tenemos una liga de broma!!!

Se publican los horarios con poca antelación y además hay veces que se cambian la semana antes… en fin, espero llegar a tiempo y a malas siempre os tendré a vosotros para que me lo contéis de camino!

Por último, si Poli va a estar por el campo decidle que pase a saludar, que me haría mucha ilusión!

Muchas gracias y un bratzo!