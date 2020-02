Cosas de fútbol (Semana del 13 al 20 de febrero)

Hola, tengo 76 años y os sigo todos los días.

El lunes día 11 de febrero, hace 25 años que el Racing de Vicente Miera le endosó un 5-0 al Barça de Cruyff.

Recordadlo, por favor, marcó Quique Setién. Jugaban Guardiola, Stoichkov y alguno más.

Buenos días amigos de Tiempo de Juego. Antes de nada quería daros las gracias por amenizar los fines de semana, llenándolos de risas y emoción disfrutando del deporte que adoro con la mejor de las compañías, vosotros.

Ahora el palito que sé que es lo que os mola. Soy del Barcelona desde pequeño y como Manolo Lama siempre he pensado que los grandes son los que menos se pueden quejar de los errores arbitrales, pero últimamente llevo detectando cierta actitud por vuestra parte. Cuando el Barcelona gana contra el Granada jugando contra uno menos 25 minutos, hablasteis de que el Barça ganó gracias a la expulsión y oí palabras como ‘mangazo’, ‘ayuda’, ‘robo’, etc... En cambio, cuando el Barça perdió 2-0 en Granada con un gol que debió anularse por falta a Lenglet (el 1-0) y un penalti no señalado a Luis Suárez por obstrucción clarísima no oí ninguna de esas palabras. Es más, apenas se le dedicó tiempo. Ayer con el penalti clarísimo a De Jong, que tenía la posición ganada y Capa le empuja por la espalda impidiéndole rematar, si llega a ser al revés y el Barça se clasifica, habría aguantado 1 hora oyendo ‘mangazo’, ‘robo’, ‘tren de Glasgow’, etc...

Está muy bien que muchos de vosotros seáis de equipos ‘humildes’, que los sintáis como cierta ‘justicia poética’ y que los pequeños deben luchar con las armas que tienen, pero digo yo que un penalti no pitado es igual en un área que en la otra, ¿no? Pues a mí, como oyente y aficionado del Barcelona, me gustaría sentir cierta paridad al respecto. Los equipos grandes no deben pedir perdón por ser grandes a NADIE. Igual que a los equipos pequeños no se les debe NADA solo por ser pequeños.

Yo, que tengo 44 años, y he jugado toda mi vida al fútbol, llamadme antiguo o sentimental… Pero esto entre los ‘parones’ del VAR, los dorsales altos: 88, 99, 44… y si ya me decís que hay de tres cifras, las calzas cortadas, la tontería de los jugadores (coches ropa-disfraces ) y el hermetismo de los jugadores apoyados por los directivos con cosas como la mano en la boca para hablar y demás chorradas… Cada día me entristece más este mundillo que tanto me ha dado y entusiasmado. Menos mal que vosotros le dais otro aire.

