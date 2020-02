Cosas de fútbol (Semana del 6 al 13 de febrero)

Yo solucionaría el problema de las manos involuntarias así:

-Mano claramente voluntaria dentro del área: penalti.

-Mano involuntaria pero en posición antinatural: falta desde fuera del área, en la parte más alejada del semicírculo, sin barrera. Sería como un medio-penalti. Y no me digáis que no sería espectacular ver esos lanzamientos...