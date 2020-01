Cosas de fútbol (Semana del 30 de enero al 6 de febrero)

Tener una estrategia es fundamental en los negocios, el deporte y la vida en general. Saber qué se quiere hacer, y de qué manera, es fundamental para intentar conseguir los objetivos, siendo necesario revisar con cierta frecuencia, si la estrategia marcada da los frutos esperados o conviene retocar el rumbo; y es en esta última parte sobre la que quiero incidir en este artículo.

El Barça tuvo la bendita suerte allá por el año 1973 de la llegada de un holandés llamado Johan Cruyff, que cambió el rumbo de un club con más aspiraciones que éxitos.

Además, tuvo la inmensa fortuna, porque estas cosas no suelen pasar dos veces, de la vuelta del mismo genio 15 años después, ya retirado y como entrenador, para convencer a través del ejemplo, que la manera más fácil (si es que hay alguna) de ganar, es intentando jugar bien con la pelota.

Esa filosofía, el Barça la acató como propia, y otros entrenadores que le sucedieron, salvo excepciones, la intentaron poner en práctica e incluso perfeccionar, tales como Van Gaal, Antic, Serra Ferrer, Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Valverde y ahora Setién, entre otros.

Si tan importante es la definición de una estrategia, considero que no lo es menos la revisión de la misma, asumiendo que se abrirán debates tales como la confianza en el estilo, o el no traicionarse a uno mismo cuando los resultados no acompañan, si alguien osa plantear el análisis de la vigencia del modelo y la adaptación a los nuevos tiempos.

La revisión de la estrategia la entiendo esencial porque no se puede creer ‘a pies juntillas’ lo que se hace, simplemente porque lo dijo alguien con mucho carisma hace 32 años (casi un tercio de siglo atrás, no olvidemos esto), y entender que aquella muestra de genialidad no merece revisión y evolución; el éxito de Guardiola en el Barça como entrenador, se basó fundamentalmente en la evolución de un modelo muy válido, que tampoco olvidemos, le ha dado al Barça la época más dorada de su historia y la mayor parte de los títulos que a día de hoy atesora, incorporando conceptos que él mismo aprendió en sus experiencias post-Barça (seriedad defensiva y presión alta asfixiantes).

Bueno, pues dadas las circunstancias, y tras observar no solo los últimos partidos del Barça con Valverde y ahora con Setién, pero como también pasó en su momento con los últimos partidos de Van Gaal o Rijkaard, es necesario como el comer, hacer una revisión del modelo, o se puede morir de excelencia.

Estoy de acuerdo con la frase que Valdano parafraseó que decía “El fútbol es la cosa más importante, de las cosas menos importantes de la vida”.

Quiero hacer hincapié en la segunda parte de la frase, para decir con absoluto convencimiento, que el fútbol, aunque me cueste decirlo como aficionado que soy, es PRESCINDIBLE. Y que si estamos dispuestos cada semana a ‘invertir’ parte de nuestro tiempo en ver un partido de fútbol, es porque esperamos disfrutar viéndolo, por encima del éxito que consiste en ganar el partido (mismo razonamiento creo que aplica a las artes escénicas, donde la búsqueda de la emoción para el espectador, está por encima del éxito económico que una obra pueda generar).

Dicho lo cual, también creo que quien práctica fútbol, y para ello es mandatorio acatar sus reglas, sabe que para ganar (objetivo PRIMARIO del juego, no se debe obviar esto) es necesario, crear ocasiones de gol, y materializarlas en mayor número que el rival. Las ocasiones de gol se crean generando superioridad en algún sector del campo, que permita a un jugador verse delante de la portería rival con el balón controlado, con la esperanza de tener la pericia, tranquilidad y fortuna suficientes (el rival también juega) para que el balón entre dentro de la misma.

La superioridad, a mi juicio, se puede generar de tres maneras:

1- Con circulación de balón rápida para que un equipo pueda afrontar situaciones de ventaja posicional, que permitan llegar a la portería rival con garantías de poder materializar la ocasión.

2- Con la habilidad particular de un jugador, que mediante su capacidad técnica pueda regatear a su par, para generar él mismo la superioridad al deshacerse de su oponente.

3- Con desmarques de ruptura, que permitan sorprender, sin balón, al defensor que ha descuidado la marca de un determinado jugador. Particularmente creo que la filosofía Barça, está sublimando la primera vía, olvidando o desestimando la segunda y la tercera.

Dijo Guardiola a sus jugadores en la temporada que ganaron todos los títulos posibles: “mi trabajo será llevaros al último tercio del campo con el balón controlado y en disposición de hacer daño, a partir de ahí, será cosa vuestra que las ocasiones las convirtáis en gol”. Y es en ese último tercio donde se deciden los partidos y donde el Barça parecer haber olvidado que al fútbol se gana anotando más goles que el rival.

La habilidad de los jugadores para regatear, se puede mejorar en entrenamientos, pero fundamentalmente, se tiene o no se tiene. Lo que sí se puede hacer, es incentivar que sucedan esas situaciones que nos pueden dar superioridad.

Ansu Fati o Griezmann, ayer, en el partido que el Barça perdió 2-0 contra el Valencia, no intentaron regatear a su par ni una sola vez, y cierto es que no tienen ninguno de los dos la habilidad en el regate que sí tiene Neymar o que tenía Figo, pero lo que no puede suceder, es que no lo intenten; porque si se pierde el balón, para eso está la presión alta que abraza la filosofía Barça, sencillamente porque asume que hay balones que se pierden, y que hay que recuperar.

Los desmarques de ruptura representan sobremanera, el ‘factor sorpresa’ que un equipo precisa, para poder generar superioridad y por ende, ocasiones de gol. Es difícil sorprender con 10 jugadores de campo pidiendo el balón al pie, y no buscando el espacio donde hacer daño. Me da la sensación que se considera que esto desprestigia el estilo, pero durante la historia más reciente del Barça, con éxitos tan rutilantes que han deslumbrado al mundo, han habido jugadores con roles muy importantes dentro del equipo, y quizá de un nivel técnico inferior a otros, que han tenido esto muy claro. Y me acuerdo en este punto de nombre como Stoichkov, Luis Enrique, Pedro o Villa.

Y por último, y creo que también se tiene de él una visión peyorativa por los que defienden el modelo a ultranza, está el tiro de media distancia, que también podría considerarse como un factor sorpresivo, y sin necesidad de haber creado superioridad real alguna.

Grandes tiradores como Rivaldo, Cocu, Deco o el propio Luis Enrique tenían esto muy presente, y no es que les faltara calidad técnica a ninguno de ellos, siendo dos de ellos de la misma escuela brasileña que un Arthur, que no hace uso de tal recurso, pese a que se encuentre en la frontal del área con grandes posibilidades de anotar, porque parece ser que en el Barça, se toca, se toca y se toca.

Así que, creo que es necesario a la vez que SANO, revisar el modelo y no perder el foco que para tener éxito, ser excelentes, pasar a la historia, etc, etc, es necesario MARCAR GOLES, y que hay varias maneras para conseguirlo, que no ensucian la filosofía que considero idónea.

Plantilla este año hay, buena y variada, pero creo que se les debe incidir en lo anteriormente comentado, para no irnos de vacaciones, encantados de conocernos, y con ningún título en las vitrinas. Y por último, llevar la excelencia al último nivel, a mi entender, sería interiorizar que esas revisiones de estilo y consideraciones se hicieran sin necesidad de llegar a situaciones en las que ya es tarde para conseguir resultados.

Eso lo hizo en repetidas ocasiones Sir Alex Ferguson en el Manchester United, no dejando morir a los equipos de éxito, sino reconstruyéndolos una y otra vez sin casarse con nadie. Lo que sucede es que esto exige madurez por parte del club para no hacer excesivo caso a los comentarios de la afición, soberana, o de la prensa, que criticaría según qué decisiones, simplemente porque no viven el día a día, y no ven, o lo hacen tarde, cuando alguien ya está acomodado.

Daniel Martínez Suay Valencia 26/01/2020