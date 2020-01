Cosas de fútbol (Semana del 2 de enero al 9 de enero)

Hola amigos:

Con todo esto del racismo en el futbol, me he acordado de un episodio respecto a un árbitro de raza negra que debió pertenecer al colegio castellano y que he encontrado en bdfutbol

https://www.bdfutbol.com/es/r/r601463.html

Era yo un niño de 11 ó 12 años y el partido al que asistí fue en Ciudad Real, CD. Manchego-Nosequién, creo que en Preferente Castellana y en torno a 1974-1975 o así.

A mí me pareció, incluso para la época, la cosa más vergonzosa y repulsiva que he presenciado en mi vida en un campo de futbol. Recuerdo la salida del árbitro al acabar el partido. Insultos, escupitajos, qué sé yo......

Y muchisimo peor aún la crónica del día siguiente que no he podido encontrar en el diario Lanza. Después me he acordado que en la epoca solo salía la Hoja del Lunes. Pero me acuerdo del nombre del periodista, que no lo digo porque sé que ha fallecido.

Si el árbitro vive, tiene una buena entrevista.

Un abrazo a todos. Sois la leche...

Antonio Maestre