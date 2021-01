Cosas de fútbol (Semana del 23 al 30 de enero)

¡Hola, Hola!

Buenos días a todo el equipo de TJ. Mi nombre es Víctor y soy el entrenador de un equipo femenino del pueblo conquense de San Clemente. Me pongo en contacto con vosotros para exponeros lo que acabamos de sufrir y que catalogamos de injusto y vergonzoso.

El pasado domingo debíamos disputar nuestro partido correspondiente de Liga en Cuenca capital. En la noche anterior (sábado sobre las 20:00) la madre de una de mis jugadoras me llama y me comunica que su hija tiene síntomas compatibles con el COVID-19 y que han acudido al Centro de Salud para realizar la prueba pertinente. Esta jugadora había estado en contacto con casi toda la plantilla el día anterior en el entrenamiento.

Aviso rápidamente al club rival, le expongo el caso y me dice que solo la Federación de Castilla la Mancha es la competente para aplazar el encuentro. Tras varios correos y llamadas no recibo ninguna respuesta de la Federación y decido no viajar a jugar el partido por miedo a un posible contagio y porque pensamos que es lo más responsable en este momento.

El lunes conocemos el resultado de dicha prueba (negativo) y enviamos toda la documentación justificativa de nuestra no comparecencia. Ayer miércoles la FFCM resuelve:

-INCOMPARECENCIA INJUSTFICADA.

-MULTA ECONÓMICA

- PARTIDO PERDIDO 6-0

- 3 PUNTOS EN LA CLASIFICACIÓN.

Por querer evitar riesgo de contagio hemos sido sancionados de esta forma tan desmedida. Me gustaría dar difusión a nuestro caso y que no lo volvieran a sufrir más equipos.

Un 'bratzo' y perdón por el rollo.

La solución para que fútbol y VAR convivan es prohibir al VAR revisar las jugadas a cámara lenta. Si se produce un error claro y manifiesto en una decisión arbitral, debe ser suficiente ver la jugada en velocidad normal, desde múltiples ángulos o varias veces. Si de esta manera no se percibe el error, debe prevalecer la decisión tomada en el campo por el árbitro. Así se evitarían las irritantes esperas y jugadas donde un gol sube o no al marcador por un fuera de juego de centímetros, o los leves contactos que se señalan como faltas o penaltis.

Si hay que invocar a la cámara lenta para que el error se manifieste es que no es tan claro. No tiene sentido revisar dos minutos un fuera de juego para al final decidir después de tirar las líneas que el árbitro se ha equivocado de "forma clara y manifiesta" por 8 centímetros. Es que va en contra de las propias normas del VAR.