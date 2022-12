Cosas de fútbol (Semana del 2 al 9 de diciembre)

Hola, voy al grano que seguro que recibís muchos emails. :)

No he oído todavía a nadie que analice qué parte del fracaso de la Selección es por la falta de confianza del Real Madrid en los jugadores nacionales en la actualidad.

Que el 14 veces campeón de Europa solo aporte un ‘medio’ titular (Carvajal) y un suplente (Asensio) es muy definitivo de la suerte de la Selección. Y no porque Luis Enrique (que no me gusta-) no haya llevado a más, porque ¿quién más podría ir? ¿Nacho y Lucas?

Cuando mejor ha jugado la Selección es cuando Barça y Real Madrid se han fusionado a la perfección. Vicente del Bosque con una base del Barça y 3 estrellas del Real Madrid (Iker, Ramos, Xabi Alonso). Así si, Barça y Real Madrid unidos. Señores del Real Madrid, hagan algo por apostar por los jugadores nacionales, les necesitamos en la Selección. ¿Os imagináis un Bayern sin alemanes?

Creo que alguien tenía que decirlo.

PD: Aprovecho para decir que soy fan vuestro desde hace más de 20 años. Que no quería enrollarme al principio.