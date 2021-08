Cosas de fútbol (Semana del 19 al 26 de agosto de 2021)

Buenas tardes, cracks. ¿Qué tal?

Antes de comenzar los partidos, Paco pregunta siempre si todos visten como deben. Muchos aficionados al fútbol odiamos (aunque a Pepe seguro que no le gusta esta palabra) que los diferentes equipos, pudiendo utilizar fuera de casa su uniforme habitual o una versión parecida cambiando sólo el color del pantalón o las medias, salgan vestidos innecesariamente con segundas o terceras equipaciones que cambian cada año sin respetar los colores tradicionales y reconocibles que esos equipos han tenido toda la vida.

Por todo ello, se me ha ocurrido hacer esta temporada una clasificación que penalizará al equipo que más veces utilice una equipación innecesaria. Si sus colores principales se hubieran diferenciado perfectamente de los del equipo que jugaba en casa, cada vez que se use un uniforme que no viene a cuento, se le da un punto. Esta primera jornada se llevarían puntos el Levante y el Atlético de Madrid, que en sus partidos contra el Cádiz y el Celta respectivamente vistieron con unas camisetas que no hacían ninguna falta.

Yo soy aficionado del Real Madrid y recuerdo que hasta hace no mucho, la Real Sociedad jugaba en el Bernabéu con su primera camiseta, poniéndose simplemente un pantalón azul y lo mismo hacían el Espanyol y el Betis, con un pantalón negro o el Valladolid con un pantalón morado o violeta. Ahora es un festival de colores fucsias, fluorescentes, grises y negros pero no sólo ya de equipos cuyas camisetas se podrían confundir con las del Madrid sino de otros que ni falta que les hacía (Deportivo de la Coruña, Eibar y algún otro).

También reconozco que el Madrid se “lució” en la Supercopa del 2017, jugando en el Camp Nou de azul. En fin, que es una manía de los clubes por meternos por los ojos las nuevas equipaciones que además en muchos casos son horrorosas. El resultado son vídeos de partidos que los ves pasado el tiempo y no eres capaz de decir qué equipos se estaban enfrentando.

Por no hablar de la moda de los equipos que visten a rayas, que ahora les ha dado por dejar la espalda de un solo color, que no deja de ser una forma de cargarte el 50% de la camiseta o del robo de poner en las segundas camisetas los escudos de los equipos con un solo color (será para ahorrar costes porque con lo que se cobra por las camisetas no llega para poner un escudo como es debido).

Una parte vital del fútbol son los colores y no se les puede faltar al respeto de esa forma sólo por vender camisetas. Es otro peaje más del fútbol como deporte al fútbol como negocio, pero vamos a ver qué club es al que menos le importa.

Estoy seguro de que al margen de a Paco, a gente seria como Larrañaga, Guasch, Pérez de Rozas o Pedro Martín les parecerá bien esta idea, tengo mis dudas con Juanma, Antoñito, Siro y Cañizares y a Manolo Lama, como dice la canción, seguro que les da igual…

¡Un bratzo!

José A. Cedena Teodosio