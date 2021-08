Cosas de fútbol (Semana del 11 al 18 de agosto de 2021)

Carta a Messi.

"Estimado Leo:

Lo cierto es que no sé muy bien por donde empezar. Ni soy un profesional del fútbol ni de los medios... ni tan siquiera uno de esos hinchas que regularmente acude a los estadios donde tanto nos has regalado a lo largo de todos estos años; tan solo un aficionado más que siempre ha vivido con pasión un deporte que, sin duda, es el mayor espectáculo del mundo y que trasciende más allá de lo que acontece en el césped.

Estoy a punto de cumplir 54 años y siempre he sido un culé de pro que ha disfrutado o sufrido con lo que NUESTRO equipo conseguía en el terreno de juego; pero, por encima de todo, alguien que ha apreciado la calidad y el buen hacer de los jugadores con ese juguete conocido como "pelota", "bola", "balón"... o como diablos quieran llamarlo. Cuando alguien ama el fútbol, es indudable que el trato que le dispensa al "esférico" es siempre el mejor posible; pero cuando un jugador consigue dar un paso más y convertir en arte lo que el resto de los mortales han sido incapaces es incuestionable que entramos en otra dimensión.

Es el terreno de lo sublime, de aquello que despierta admiración no sólo por lo sorprendente sino por lo que interiormente nos regala, por ese cúmulo de sensaciones que son inexplicables y que nos proporcionan un bienestar que pone en sintonía cuerpo, mente y alma, transportándonos a un éxtasis que solo los que lo hemos experimentado podemos comprenderlo.

Hoy es un día triste para todos los barcelonistas, un día de despedida incapaz de digerir y entender; pero también un día para darte las gracias por todo lo que nos has dado a lo largo de todos estos años y desearte el mejor de los destinos para que puedas hacer realidad esos sueños que aún te quedan por cumplir. Gracias por tanto, Leo... y en lo que a mí respecta, de manera muy especial por aquella temporada 2008-09 cuando yo peleaba en la cama de un hospital contra un linfoma de Burkitt y semana tras semana me regalabas momentos increíbles que me permitían evadirme de los momentos más duros que me han tocado vivir. Sí... me salvaron los médicos, la quimio, los enfermeros, el apoyo de mi familia y amigos, esa aliada llamada "suerte"... pero tú me regalaste balones de oxígeno disfrazados de sonrisas y alegrías que indiscutiblemente potenciaron muchísimo la labor de los factores que he citado en las líneas anteriores. No cambies, Leo. Vayas a donde vayas, sé feliz, disfruta y, por favor, no te olvides de seguir curándonos con tú mejor fútbol.

Te echaremos de menos.

Un abrazo y toda la suerte del mundo.

Fernando."