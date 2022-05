Cosas de fútbol (Semana del 28 de abril al 5 de mayo)

No quedan muchas cosas en las que no encontremos explicación. Sabemos por qué las ondas de radio viajan por el aire y por qué la levadura sube. Sin embargo, somos incapaces de medir exactamente los motivos de que el Real Madrid remontase la eliminatoria el miércoles frente al Manchester City.

La mayoría de los observadores bien aducen motivos esotéricos, como que Dios es del Real Madrid, el espíritu del Bernabéu, la leyenda de la camiseta blanca…, o bien lo reducen todo a la suerte. Quien crea en lo primero, me parece bien. Es una cuestión de fe y no es imposible cuestionarlo. Sin embargo, el otro argumento sí me gustaría examinarlo. Cuando te dicen que el Real Madrid tuvo suerte, ¿qué es tener suerte? Desde luego, cuando se sorteó el cuadro en febrero el Real Madrid no pudo haberse sentido un equipo con suerte. Su camino al título iba a ser el más difícil de todos los equipos. Pensad en todas las decisiones y en todas las acciones individuales que han concurrido para que el Real Madrid llegue hasta aquí. Si todas fueron decididas por la suerte, entonces, ¿también se pueden explicar todos los triunfos que tuvo el Manchester City hasta ayer por la suerte? ¿Acaso no tuvo el Manchester City suerte de que el tiro de Mahrez pasase a un palmo de la mano de Courtois? ¿O de que Vinicius no empatase la eliminatoria nada más empezar el segundo tiempo? Guardiola tiene suerte de tener una mente privilegiada para el futbol y el jeque tiene suerte de haber nacido rico. Tiene suerte Vallejo por haber ganado el último partido de Champions que probablemente juegue en su carrera. Y también De Bruyne, que va a ver la final por la tele, pero se retirará algún día siendo una leyenda del Manchester City. Paco González dice que la suerte del Real Madrid es tener buenos jugadores y yo digo que la suerte también es que esos buenos jugadores quieran jugar al futbol y no prefieran ser streamers, panaderos, surfistas, modelos… La suerte, como el programa, es la vida. Todo es suerte.

No, no se puede decir que el Real Madrid ganase por suerte. Pero es que tampoco nos vale ninguna de las explicaciones habituales del fútbol. No había ninguna ventaja aparente en cuanto a la táctica del Real Madrid, o la técnica de sus jugadores, o incluso en la preparación su cuerpo técnico. Si, el Real Madrid tiene todas esas cosas, pero no era suficiente para doblegar al Manchester City. Nada le salía. Hasta que cuando todo parecía perdido, cuando cualquiera de los que estábamos viendo ese espectáculo hubiésemos claudicado ante la evidencia de que el Manchester City era mejor, apareció Courtois. Y Camavinga se puso a jugar. Y Rodrygo corrió más que nadie buscando un pase de Benzema que parecía imposible. Y el City dudó. Y Rodrygo volvió a aparecer en el área y remató entre rivales que le sacan una cabeza un balón que no era para él, pero que no iba a dejar que se le escapara. Y el City se hundió y ya no le salió nada más. Y si el Real Madrid hubiese necesitado tres goles más los habría metido.

Rudy Tomjanovich, entrenador de los Houston Rockets en la final del 1994 tuvo una gran reflexión nada más ganar el séptimo partido de la serie, “nunca subestiméis el corazón de un campeón”. Y para mí ahí está la clave. No hemos tenido en cuenta que cuando todo estaba perdido, el Real Madrid tuvo más corazón que nadie y eso lo llevó a la victoria. Paco González también dice que el campeón se muestra siempre en semifinales y yo creo que el miércoles enseñó su corazón.

Oscar Aché