Cosas de fútbol (Semana del 7 al 14 de abril)

Es increíble el nerviosismo con el que viví el Real Madrid – Chelsea.

Algunos jugadores provocan un estado alto de nervios, queriendo sacar la pelota desde la defensa, cuando la gran mayoría de ellos no saben, todo por no pegar el famoso pelotazo de toda la vida. Desesperante Mendy, Carvajal va para el centro olvidándose del atacante izquierdo, Marcos Alonso, muy solo muchos minutos del partido. La 'pachorra' del entrenador también me llama la atención. No siempre le saldrá bien esperar a los cambios, algo tarde. Esta es mi humilde opinión, desde el sofá.

¿Paco G. es pesimista con el Madrid por eso de que al final lo que dice se cumple lo contrario? No dice nada bueno del Madrid, ni aunque gane, golee, o pierda... ¿No hace nada bueno el Madrid?. Que pruebe a decir algo positivo aunque sea medio mentira, que los que oímos la Cope, queremos ilusionarnos...

Al final lo que sanciona la UEFA no es tanto el saludo fascista de 6,10 o 20 seguidores, es el beneplácito del Atlético de Madrid ante esta actitud de manera generalizada. No es la primera vez que les advierten y ante la poca reacción del club han optado por dar dónde duele, que es a la afición.

Un abrazo, Carlos

Algunos tertulianos estaban de acuerdo en expulsar a todos los rusos de las competiciones por la guerra contra Ucrania... Supongo que estarán de acuerdo ahora en expulsar a toda la afición de su campo por los actos de unos fascistas. Para mi, aquí, tolerancia cero.

Por otra parte, como dice Juanma, el Atleti sabe perfectamente quiénes son los culpables. Esos tipos son una lacra social y no deben permitirse sus actitudes, por mucho que animen.