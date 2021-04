Cosas de fútbol (Semana del 23 al 30 de abril)

Estimado equipo de deportes de COPE.

Mi nombre es Juan Carlos Soler y trabajo como ingeniero en una empresa japonesa en Tokio. Es por eso que, debido a la diferencia horaria, os suelo escuchar vía podcast.

Desde el tema de los famosos ‘horarios de Tebas’ ya me hervía la sangre con algunos comentarios, pero con esto de la Superliga, no he podido aguantarme y poneros un email (sabiendo que las posibilidades de que lo leáis ahora que sois líderes son reducidas, jajajaja...)

Debido a circunstancias de la vida he vivido en diferentes ciudades de España y en 4 países de 3 continentes y no puedo más que deciros que el Real Madrid y el Barçaa son universales (el Atleti no tanto, más que le duela a Antoñito). Por ejemplo, he visto la final de la Copa del Rey del golazo de Bale en Sudáfrica rodeado de sudafricanos negros (los Boer solo viven para el rugby) con camisetas de estos dos equipos.

Desde que vivo en Japón he ido varias veces a Footnick cuando aún no había DAZN para ver al Real Madrid en Champions (es un bar que da los partidos de las principales ligas europeas y de la Champions en directo, ahí os va el enlace: https://footnik.net/

Quería comentar esto porque la primera vez me sorprendió que para ver un partido de Champions de cuartos de final entre semana hubiera japoneses con sus camisetas haciendo cola para coger sitio.

Entonces, cuando ahora a todo el mundo se le llena la boca con que el fútbol es de los aficionados... ¿Quién es más aficionado un gaditano que se toma cuatro jarras en la Marea con sus respectivas tapas a 20 grados y luego va al estadio con sus gafas de sol o yo, que me levanto a las 4 am para ver un Cádiz-Eibar con un café y en pijama? ¿Quién es más aficionado un inglés de Manchester o un japonés que a las 3 de la mañana está haciendo cola para ver a su equipo teniendo que ir a trabajar al día siguiente?

Vivimos en un mundo global y no creo que pase nada porque un partido del Real Madrid se vea en España a las 12:00 o a las 16:00 y los MUCHOS AFICIONADOS en el resto del mundo puedan, como es mi caso, verlo a un horario razonable. Por favor, dejad de pensar que LaLiga o la Champions es solo para españoles o para los que tienen la suerte de poder ir al campo, porque además de ser un poco ‘clasista’, no os pega nada.

PD 1: Footnick solo abre de madrugada para la Champions a partir de cuartos, por lo que igual Don Florentino no va tan mal encaminado.

PD 2: Para el Oasis, que Víctor Fernández hable de capitalinos.... No hay nada más capitalino que un sevillano, que incluso se dice por allí que Huelva y Cádiz son las playas de Sevilla (he vivido 4 años en Sevilla Este se de lo que hablo)

Un abrazo para todos y seguid así, esto es sólo un desahogo tras más de 18 meses sin sentarme en una terraza en condiciones :( y, escuchar barbaridades sobre el Madrid, su ‘importancia’ y la globalidad del futbol, me ha animado a daros mi opinión.

Gracias por la compañía.