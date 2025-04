Cosas de fútbol (Semana del 3 al 10 de abril)

Es agotador otra vez el rollo de la remontada y bla, bla, bla. El campeón de Europa no puede dar esta imagen. Me he retrotraído a la época de Ramón Calderón o Lorenzo Sanz. Ayer hablabais de lo injusto de la crítica a Ancelotti. ¿Y hoy?

Se veía venir desde agosto. Por no hacer crítica estamos donde estamos. Desde el principio de año se veía venir. Ancelotti no puede entrenar ya a este nivel y el presidente está en plan estatua de sal. Sin tomar decisiones.

El estadio lleno de gente que no siente ni padece, tragando con todo. Se pierde y aplauden. Si sacas un pañuelo te miran como si fueras un marciano. Y el Real Madrid saca a la rueda de prensa a Asencio. ¿Y Vini, Bellingham y Mbappe? Es todo una mala broma.

Este ciclo y esta temporada se terminaron el 28 de octubre de 2024: el día del Balón de Oro. Ese día el Real Madrid hizo con un muy buen jugador de su historia (Vinicius) lo que nunca había hecho con leyendas como Di Stéfano, Cristiano o Sergio Ramos. Ese día le puso por encima del club. Un error histórico. Desde entonces Ancelotti perdió el vestuario. Además, Carletto les debe mucho a estos jugadores, al igual que le pasó a Del Bosque en el Mundial de 2014. Pero no es un drama, todos los ciclos acaban.

Si toca hacer cambios radicales Ancelotti debe salir. Personalmente creo que ni siquiera acabará la temporada y que, tras el fracaso final, que será la Copa del Rey, será despedido. El Real Madrid se juega mucho dinero y prestigio en el Mundial de Clubes y si no, no habrá tiempo. Creo que si el Castilla está salvado ascenderán a Raúl al frente del primer equipo.

Por último, Vinícius también debe salir. Él querría ser un líder, pero no lo es. Ni lo va a ser. Va a cumplir 25 años y está más preocupado de sí mismo y de su entorno que de verdaderamente liderar al equipo. Y ese rol es claro. Lo tienen Mbappé y Bellingham. Él no encaja. Y tanto Rodrygo como Mbappé brillan en su posición. Es lo mejor para el club, y también para él.