Cosas de fútbol (Semana del 17 al 24 de abril)

Buenas tardes.

Me pregunto si estamos todos en la lucha contra el racismo porque veo una diferencia abismal entre cuando se insulta a un jugador con una camiseta u otra. Los insultos racistas a Illaix son mencionados mínimamente, ocupando 1 minuto en los programas y se olvidan.

Cuando fueron los insultos a Vinicius se montó un lío nacional y se empezó una supuesta guerra contra el racismo, que muchos celebramos, pero veo que la guerra no era racial sino era racial con la camiseta del Real Madrid. No entiendo porque se ha frenado esto y no se denuncia como aquella vez.

Nadie se pregunta por qué el Barça no saca un comunicado, por qué no se encontraron a socios que salen en las imágenes y por qué la prensa ni lo menciona. Debe ser porque un negro del Celta no tiene la misma importancia que un negro del Real Madrid. Esa es mi conclusión.