Cosas de fútbol... y de radio (Semana del 28 de marzo al 4 de abril)

Buenos días o tardes al equipo de Tiempo de Juego y El Partidazo.

Agradeceros el trabajo que hacéis. Os llevo siguiendo desde los 14 años y ahora tengo 43 años; así que son 39 años escuchando vuestras retransmisiones. Me llamo Miguel Hernández Yágüez, no soy racista y estoy en contra de TODOS los insultos racistas y no racistas. Os he escuchado esta semana con el problema que ha tenido CHEIKH SARR y el que hubo en el estadio del Getafe. Os pido que siendo periodistas habléis con la ley y la vida real y no con el mundo perfecto que creéis que no existe, por desgracia. Os explico esta frase.

Estamos en un mundo que tiene leyes y hay que cumplirlas (aunque no estemos de acuerdo con todas las leyes que hay, pero hay que cumplirlas). Una de esas leyes es que no puedo tomarme la justicia por mi mano, para eso hay jueces. Con esto quiero decir que si voy por la calle y recibo insultos o veo gente traficando o robando, yo no puedo coger y pegarles. Eso lo tiene que hacer un policía porque si le pego, él me puede denunciar y yo ser el que pague todo.

Vosotros pedís que se cierren estadios y que se expulse de por vida al que ha insultado. Lo primero de todo es probar. No se puede castigar a alguien sin que se pueda probar que ha cometido un crimen, por mucho que por la reacción de la otra persona pueda parecer que se ha cometido el crimen. ¿Cualquier persona que coja violentamente a otra persona va a ser porque ha recibido un insulto? Esto lo digo porque en la radio habéis dicho que cómo no ha podido escuchar el portero un insulto racista si ha actuado de esa manera. Pues nada, todo acto violento es debido a un insulto racista. Por desgracia, estamos en un mundo donde las leyes se hacen muy fáciles y no se piensa en lo que puede acarrear. Hay denuncias que no son verdad y hay gente que es inocente y acaba una noche o un finde en el calabozo siendo inocente (por cualquier denuncia de una mujer a un hombre, este va al calabozo sin que la mujer tenga que probar nada, lo digo por experiencia). Al final la verdad sale, pero el mes o meses que pasas sabiendo que no has hecho nada y te han castigado sin un juicio lo pasas tú y sólo tú y tu familia.

Entiendo que sois una radio y queréis reflejar que la vida es bonita y excelente y que vivimos en un paraíso. Pero vosotros tenéis mucha audiencia porque sois los mejores y como lo sois antes de hablar pensar unos segundos lo que vais a decir y si estáis de acuerdo decirlo.

Un saludo a todos y espero que no os haya molestado.

Logroño: 3 de abril de 2024.

Hola a todos/as: Me llamo Álvaro, vivo en Logroño y desde hace años soy fiel oyente vuestro: en mi juventud en la Ser y desde vuestros inicios en COPE hasta ahora. Comentaros que me rio mucho con vosotros, sobre todo cuando conectáis ahora con la Sala Var.

Me entristece mucho como aficionado al fútbol y asiduo al campo de futbol de Las Gaunas en lo que se está convirtiendo el deporte rey, en especial después de ver los actos por parte de muchos energúmenos que por lo menos a mí no me representan. Hablo de los actos que está habiendo de racismo en algunos campos de España, algo que creo que cada vez va a ir a más algo y es lo que me preocupa. Viendo el último episodio me parece un poco incongruente (y eso me gustaría que se lo hicierais llegar a vuestro compañero Isaac Fouto) que un portero juegue en la categoría y en el equipo que sea no puede ser expulsado por intentar defenderse cuando se están metiendo con él (este jugador no puede terminar como el culpable cuando en realidad para mí es la víctima). En mi opinión todos tenemos que trabajar para erradicar este problema de los campos de fútbol y señalar al infractor que lo haga.

Os deseo todo lo mejor y sabed que tenéis mi permiso por si queréis publicar y leer la carta en vuestro programa de Tiempo de Juego

Álvaro Martínez Estecha.