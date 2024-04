Cosas de fútbol y de radio (Semana del 11 al 18 de abril)

¡¡¡Buenas tardes equipo!!!

Me acaban de llamar del EGM. Ha sido un auténtico placer (y coñazo) contestar todas las preguntas y colaborar para que TDJ y El Partidazo suban lo máximo en la audiencia. Saludos.

Javier Lardies.

En defensa del Mono.

En primer lugar, me gustaría felicitaros por hacer tan bien vuestro trabajo, sois un equipazo que demuestra cada día esfuerzo, dedicación y talento y todo ello al servicio del oyente, prestando un servicio social del quizás ni vosotros mismos sois conscientes. Por desgracia vivimos en un mundo donde uno de los mayores males que azotan a la sociedad es la soledad y la alienación, y para muchas personas vuestra labor consigue, con todos los matices que queráis, paliar en cierta medida esa carencia.

Es de hecho mi caso, tengo 40 años y en la vida he dado muchas vueltas tanto literal como figuradamente. Vosotros habéis sido una constante desde que yo recuerdo y me habéis acompañado desde las húmedas calles de Londres a las playas del pacifico mexicano. Gracias por todo familia.

A lo largo de mi vida he tenido la gran suerte de poder viajar y conocer otros mundos, otras culturas y, tal vez por esto o por mi carácter y educación, intento alejarme de prejuicios y valorar a las personas en base a sus acciones no a su estatus. Recuerdo perfectamente una historia de Rafa Nadal con ‘uncle’ Toni, en la que el tío reprende a su sobrino por creerse mejor que los demás por ser el número uno en tenis. “Ser el número uno en tenis no te hace mejor ni peor que los demás, es como ser el número uno jugando a las chapas”, le dice, creo recordar.

Pues bien, en su intervención del otro día, el Mono, tipo ingenioso donde los haya, con el que sin dudarlo ni un segundo me iría tomar unas cervezas porque estoy seguro de que me reiría muchísimo, hizo una broma sobre las indudables habilidades de Lamine. Dudo mucho que por su cabeza pasara faltar el respeto a nadie porque de hecho no lo hizo. Compara a Lamine con un malabarista, que eso es lo que hizo. En ningún momento es un insulto ni clasista ni racista, las connotaciones de este tipo, en este caso, están más en los oídos del receptor que en las palabras del emisor. Pero al parecer al entorno del jugador, respaldado por los clubs y la propia Movistar, esto les ha parecido un insulto hasta el punto de forzar al Mono a admitir un error que nunca cometió. Los malabaristas que nos encontramos en los semáforos son personas que para empezar están ahí de manera voluntaria haciendo un trabajo, más o menos precario, pero en ningún momento hacen ningún daño a nadie. Es más, si lo piensas, tienen que hacer un espectáculo que requiere habilidad, coordinación y concentración y han de hacerlo en 30 segundas que es lo que dura el semáforo en rojo a cambio de una recompensa incierta, sin perjuicio de, además, recibir miradas de recelo por parte de su audiencia involuntaria. A mí me parece de lo más respetable. Dudo mucho que la mayoría de nosotros fuera capaz de hacer algo así. Es más, puedes calificarlos de lo que quieras, pero cualquiera que ha intentado dar toques con un balón o hacer unos juegos con pelotas o palos sabe de la dificultad y eso no se aprende de la noche a la mañana, requiere esfuerzo y dedicación y eso, para mi te guste o no te guste, merece un respeto.

Por lo tanto, si no se trata del oficio en sí, qué es lo que tanto ofende al entorno, qué es eso tan malo que la familia de Lamine no soporta y les lleva a enarbolar la bandera del respeto. La respuesta es todavía más triste, la pobreza. Es entendible por parte de los padres, que por lo poco que sé, no han tenido las cosas fáciles en la vida y no quieren que su hijo tenga una vida tan difícil como la que ellos han tenido. Lo que no es entendible es que una persona pierda su puesto de trabajo porque una apreciación totalmente subjetiva haga que dos de los clubes profesionales más potentes del mundo ejerzan una medida de presión sobre un medio de comunicación para que este tome medidas. Es preocupante, Lamine es un crio con un talento descomunal con un balón, y eso le confiere un poder que en absoluto está preparado para ejercer, si, tanto los clubs como el medio de comunicación, en este caso Movistar, ceden ante algo en lo que el entorno del jugador no tiene razón ¿Qué mensaje se le está mandando a Lamine? ¿Qué mensaje se le está mandando a la sociedad? ¿Quién está siendo clasista? Me parece que todas estas preguntas se debían haberse puesto sobre la mesa tanto por parte de los clubs como del medio de comunicación. Pero por desgracia parece que en el mundo pesan mucho más las formas que el fondo, y el espejismo que los valores, le pese a quien le pese y sin importar las consecuencias. Todo mi apoyo al Mono y gracias por tomaros el tiempo de leerme.

Un saludo

Joaquín Meseguer Martínez

Buenos días.

D. Paco González, le felicito por su trayectoria profesional y, como no, por su programa deportivo, del que soy seguidor.

Si me gustaría decirle que en la tarde de ayer domingo fue lamentable su programa. Mire, si es como siempre ha sido un programa de deportes - no solo fútbol - tienen ustedes un amplio campo temático para hablar de ello y además entretener, que lo hacen muy bien.

Quiero decirles que no es de recibo que en su programa fomenten rivalidades y marquen ciudades y pueblos por su belleza, encanto o, lamentablemente, por su imperfección a juicio de alguien de ustedes con arreglo a criterios peregrinos propios o de oyentes. Lo siguiente que va a ser, quienes son más alegres y quienes más místicos, tristes. ¿O va a ser ricos-pobres?

Esta es mi opinión, si la quieren la toman y si no la dejan. Pero creo que los redactores deben currárselo más con los guiones. Y si no tienen ideas, dejen ustedes campo y hagan cambios, dando más minutos al Grupo Risa.

Atentamente