Cosas de fútbol... y de radio (Semana del 4 al 11 de abril)

Yo, a veces, a los periodistas y trabajadores de la prensa no os entiendo. Porque no puedo entender que os creáis al filósofo de Pep, ese que entrena al City. Lo primero de lo que se acordó, antes incluso de felicitar a sus jugadores, fue de escupir con su verdadera cara de mal humor al césped del Bernabéu… y me juego lo que haga falta a que lo hizo con cada gol. Pero la cara que puso en el primero...

Para que luego hable de respeto al Real Madrid. A ver si lo desenmascaráis porque defender a esta gentuza a mí sólo me dan ganas de apagar tele, radio, diarios y todo... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡A por ellos y que nos devuelvan Cataluña y Gibraltar!!!!!!!!! ¡¡¡¡Tanta milonga de falso respeto!!!!

Buenas noches, el sábado a las 16:00h. en la ciudad deportiva de Cádiz hay un partido de 2ª RFEF entre Cádiz “B” y Orihuela. El Cádiz se juega salir del descenso y el Orihuela jugar playoff de ascenso. La sorpresa es cuando por parte del Cádiz se ha comunicado que no hay disponibilidad de entradas para la afición visitante (la del Orihuela).

Como aficionado entiendo que ‘por ley’ hay un porcentaje que están obligados a ceder a la afición visitante. Además, me parece ridículo que un club con su primer equipo en Primera y con la historia del Cádiz esté en estas cosas en contra de los aficionados visitantes. Como me consta que Paquito González es fiel seguidor del Cádiz, a ver si podía averiguar cuál es el motivo y que se dé a conocer esa actitud del Cádiz con un club modesto, pero que muchos sentimos en nuestro corazón como el Orihuela.

