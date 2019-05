Cosas de fútbol (Del 23 al 30 de mayo)

Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio. Además de ser muy buenos en lo vuestro os admiro por la capacidad de comprensión para escuchar nuestros comentarios y os agradezco la oportunidad que nos dais publicándolos en antena. Nos sirven como terapia, a mí al menos.

Ahí va el mío. Vergonzoso lo del Real Madrid de hoy despidiéndose ante su público, tan vergonzoso como ha sido la gestión deportiva que ha tenido el club este año empezando por dejar escapar a Cristiano Ronaldo, motivo del plantón de Zidane, que no olvidemos nos dejó tirados cobardemente. Después, la directiva no se atreve a dimitir y vuelve a convencer al que nos dejó tirados para taparnos la boca, por cierto con peores números y mejor plantilla que Santiago y que Julián.

Ahora, afrontamos una nueva temporada con una portería peor, con el hijo en el banquillo y con el ahijado como referencia en ataque, rezándole a Dios que lo de Pogba sea un espejismo!!!

Por favor, que alguien le diga a todos estos que para meter un gol y volver a ganar títulos se necesita un 9 contrastado y de garantías ���� Alabado sea el señor!!!





El Real Madrid este año sin Cristiano Ronaldo ha cerrado una desastrosa temporada.

Con Cristiano en los 9 años que estuvo en la plantilla, desde la temporada 2008/2009, los goles marcados en Liga fueron sucesivamente 83, 102, 102, 121, 103, 104, 118, 110, 106 y 94. Esta temporada el Madrid ha marcado ¡¡63 goles!!: han faltado los 50 goles que marcaba de media el crack portugués...

Así que Florentino, (que metió la pata con echarlo) tendrá que reflexionar con la decisión que tomó. Sin Ronaldo se perdió la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, eliminados de la Copa del Rey por el Barcelona, eliminados en octavos de la Champions League por el Ajax... en definitiva una temporada en blanco y la peor en 20 años. Florentino tendrá que gastarse 500 millones en fichajes de categoría sino quiere pasar otra temporada en blanco.





¿La revolución del Madrid es renovar a kroos? ¿Lo próximo que será renovar a Marcelo, Bale y Casemiro? Menudo bochorno lo del Madrid y Florentino escondido que no dice nada. Qué VERGÜENZA. Zidane no vale para el Madrid, pero nunca ha valido como entrenador.





La exigencia al Betis de Setién esta temporada la pusieron los mismos que ahora defendían su continuidad (Haro y Catalán), que predicaron que el objetivo era mejorar el 6° puesto de la campaña anterior. Y no hay que olvidar que el Betis tiene el 6° presupuesto de LaLiga. Lo de la prensa es de chiste. A Setién no lo echa ni la prensa ni la grada sino los malos resultados de la segunda vuelta. Lo demás son consecuencias de lo anterior.





Buenas noches. Como bético con 21 años de carnet pido un poco de respeto al beticismo con respecto al tema Setién. No se puede opinar de cómo juega un equipo al que muchos ven solo tres partidos al año. Partidos como el Huesca, Levante, Getafe, Real Sociedad, Rayo, Villarreal... no los ha visto nadie. El Betis ha existido antes de Setién, ganando copas, Liga y yendo muchas veces a Europa. Y por supuesto seguirá existiendo después de Setién. Nuestro faro es Don Lorenzo Serra Ferrer que es el que de verdad ha revalorizado esta plantilla en estos últimos dos años. Un saludo de un fiel oyente.