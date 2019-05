Cosas de fútbol (Del 16 al 23 de mayo)

Buenas tardes amigos de Tiempo de Juego.

Hoy el Rayo Vallecano se despide de la Primera División y, por supuesto, es lógico que existiera la posibilidad del descenso al ser uno de los presupuestos más bajos.

Pero lo que me gustaría denunciar, una vez más, (Ojalá leáis este mensaje), es la gestión del presidente Martín Presa que no ha hecho avanzar en ningún área ni parcela al club en los 8 años que lleva.

Es imposible que: prensa local, prensa nacional, peñas, vecinos, abonados y todo el mundo coincida en su mala gestión que se le recuerda domingo tras domingo. Qué mala suerte hemos tenido los rayistas, tras la salida de la Familia Ruiz Mateos. Eso sí, con el Rayo y el Rayismo NO PODRÁN.

SALUDOS DE UN OYENTE Y ABONADO 645 DEL RAYO (30 AÑOS SEGUIDOS)





Luca Zidane. Si miramos con vista empresarial te quitas una ficha alta por otra mucho menor y ahorras gastos. ¿Qué portero con presente estaría callado como segundo sin jugar? Más dinero disponible para invertir en potenciar las otras líneas. MIENTRAS NO SE LESIONE EL TITULAR.





No hay derecho Tebas. Vas a ir al tribunal de La Haya. Obligar al pobre muchacho Yuri, a 22 grados de temperatura, a una criatura que gana 2 millones de euros. Tiene razón, ponte las botas tú y sal a jugar. Es inhumano.





Ya le vale a LaLiga poner el Madrid-Betis a las 12:00. Podrían tener consideración con otras categorías. El domingo a las 12.30 se resuelve el Grupo X de Tercera (supongo que otros mas) con tres partidos directos por luchar por el ascenso.





Se confirmó. Eidículo absoluto de la Cultural en Segunda B, el equipo más caro de la categoría no se clasifica para la promoción de ascenso. Menos millones y más de lo "otro". Esto pasa por mamonear en exceso, no sigo porque me "caliento". Un cordial saludo para todos desde León.