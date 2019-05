Cosas de fútbol (Del 2 al 9 de mayo)

Angel Torres dijo al inicio de temporada que había un complot para que su equipo bajara y no pasa nada. Es increíble que jugadores, entrenadores, presidentes, periodistas y opinadores varios digan que el campeonato está amañado, hablen de atraquitos, mangazos, robos, vergüenza etc... Y no pongan en la mesa ni una sola prueba de que esto es corrupto, (más allá de los errores) y que el presidente Rubiales y Velasco Carballo no estén en un juzgado denunciando por calumnias.