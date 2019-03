Cosas de fútbol (Del 7 al 14 de marzo)

Creo que pocas veces escribí por aquí, creo que es la segunda. Normalmente lo hago todos los días por WhatsApp, además, rara vez me pierdo las tantísimas horas que estáis en antena.

Pues bien, como madridista que sufre y disfruta con su equipo espero que podáis leer esto para sobre todo desahogarme y, también, para que Paco de su opinión a mi frustración.

Mi titular es el siguiente: ‘Gracias a Florentino y Solari por esta situación’.

Solari está demostrando que no es entrenador para el Real Madrid. Está claro que no es el único culpable. El principal es el presidente, por no querer o no poder (que no me creo que no pueda) fichar jugadores top.

Este entrenador lo único bueno que ha hecho es sacar dos chavales que apuntan alto como Vinicius y Reguilón, por lo demás es un desastre. Veo bien que confíe en algunos jugadores y otros no, pero lo que no puede ser es quedarte a medias.

Ejemplos: BALE no puede seguir jugando y no debe tener más oportunidades porque con él pasa lo mismo que con Isco. Pasan de la situación, están desganados y no son transcendentes cuando juegan. Con el Barça no puedes meter a Isco como última alternativa porque lleva un mes lesionado y no tiene ritmo; aparte Solari no confía en él.

Otra cosa es no tener, aunque sea en el banquillo, un tío con gol como Mariano. Sin ser la séptima maravilla es delantero y es rematador. Yo que sé, un centro, un balón colgado él puede cazarlo. Pues nada, ni el otro día, y peor aún, en el último partido con el Barça con 0-1, tampoco estuvo convocado.

Jugadores como Ceballos, aprovechable para dar descanso a alguno en el centro, dejan de contar de pronto, cuando tiempo atrás hasta lo puso de ancla en vez de poner en su día a Marcos Llorente. Esa es otra, no confiaba en otro jugador súper aprovechable y solo lo hizo después de que nos pintaran la cara en Eibar. Brahim, ninguna oportunidad. Odriozola pasa de ser titular a estar tres partidos sin convocar… Y por supuesto no sabe cambiar la dinámica del partido con un cambio de sistema y siempre es muy previsible .

Así que entre el entrenador que ha demostrado que no vale y el presidente que no quiere ver que este equipo necesita una revolución en forma de fichajes, pero de fichajes top, ahora ya no valen promesas así estamos. Si esto él no lo ve, por favor que se vaya y venga otro con las ideas claras de la situación del equipo.

Gracias por leer esto. Si no es así pues nada agradecido por todo, por hacer amenas las tantas y tantas horas que estáis en antena.

Sois los mejores, gracias de corazón.





