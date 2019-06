Cosas de fútbol (Del 13 al 20 de junio)

Llevo jugando al fútbol desde los 6 años. He estado en equipos desde entonces y entrenando cada semana a tope, y siempre, no sé por qué, me he creído lo que dicen de que “el fútbol femenino es aburridísimo de ver”.

Me estoy tragando el Mundial entero y quiero deciros que he sido un hipócrita. El fútbol femenino es igual o mejor que el masculino. Hay ritmo, calidad, intensidad, personalidad y mucho fútbol. Además, nada de presionar a los árbitros y comerles las orejas ni fingir faltas ni golpes.

¡Viva el fútbol femenino y vamos España, esto sale adelante! Ojalá tantos y tantos que hablan lo vieran de verdad o intentarán jugar contra ellas. Aprenderían mucho.

Mi más reconocido conocimiento a todas las que han luchado contra eso y que han hecho posible que puedan jugar las próximas generaciones.





Pedrito, estoy de acuerdo contigo en lo de que si un árbitro deja dar palos que den palos los dos equipos, pero hay arbitrajes que solo permiten patadas a uno de los equipos.

Hace dos semanas en el Badajoz-Logroñés (ida del playoff de ascenso a Segunda) el Logroñés tenía completa inmunidad, pero para el Badajoz cada encontronazo que se daba se saldaba con amarilla. Recuerdo incluso una entrada criminal al delantero del Badajoz Eder Díez que se saldó con falta en ataque y amarilla para Eder.

Y del arbitraje en Logroño mejor ni hablar...