Cosas de fútbol (Del 20 al 27 de diciembre)

Buenas tardes... En El Tertulión de anoche, domingo, hablando de Messi, parecíais de acuerdo en la descripción que dio de Messi Paco González: es un jugador que por sí solo te gana partidos. Pelé para él es el más grande porque tiene tres mundiales, Cristiano es el mejor definidor, etc...

Es verdad, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque cuando se juzgó a Cruyff, o a Maradona... nadie sacaba una tabla con los méritos de otros. Uno puede estar de acuerdo en que Messi es el mejor del mundo o no; uno puede pensar que es Maradona, o Pelé... pero NO diciendo en qué era buena cada uno. Es un juicio demasiado racional. No es mensurable.

¿Cómo se mide, y cómo se compara, la sensación de ver a Messi con el balón, sabiendo lo que va a hacer? Esa sensación es única. Cuando ves a Messi con el balón hacer lo que hace, ¿qué importancia tiene que Pelé haya estado en un equipo que ganó tres mundiales? Nadie le quita importancia a esos mundiales, pero ¿qué estamos juzgando? Como suelen decir Rico o Minguella, si Messi hubiera optado por la Selección Española, probablemente tendría al menos un Mundial y dos Eurocopas, o probablemente más. ¿Esto haría a Messi mejor de lo que es? No.

Esta reflexión me lleva a una fácil explicación de por qué el Real Madrid de las últimas Champions no es un gran triunfo, pero no es el momento.

Lionel Andrés Messi Cuccittini es el mejor jugador de la historia y lo digo como Madridista No Corporatavista (uno de esos madridistas que vemos vergonzoso anteponer el Real Madrid a la Selección Española, porque es absurdo). Es decir, no es una bufanda culé la que me lleva a afirmarlo, sino la realidad aprendida.

Guasch apuntilló que vaya mérito tiene "el loco de Turín" por "aguantarle el pulso al de Rosario durante 12 años". Ay, la gran mentira. Un día de estos miraremos atrás y veremos el daño que se hizo a Cristiano Ronaldo por esa comparativa con Messi. Cristiano Ronaldo es probablemente el mejor killer de la historia, pero se le tiró a los leones queriéndolo comparar con Messi. Y eso sin hablar del monstruo egocéntrico que se creó. ¿No bastaba tener a semejante delantero en el Real Madrid, sin compararlo con nadie? Habrá muchos que buscan resquicios, estadísticas, datos concretos que favorezcan al portugués, por ejemplo que le quitó varios Balones de Oro. En este punto habría que reconocer que el Balón de Oro se lo dan al jugador franquicia del Equipo que gana la Champions si no hay mundial. Por ejemplo, ¿Modric ha sido mejor jugador que Messi el último año? De ninguna manera. Incluso el propio Messi se llevó un Balón de Oro que no le correspondía en 2010. ...de todas formas ya no veo defensores de Cristiano desde que se fue... una pena, ni tanto ni can calvo.

Bueno, que paséis una Feliz Navidad, en especial a Pedro Martín, bastión del sentido común no reñido con el buen humor. Comparto sus risotadas en momentos en los que sólo él parece verle la gracia a algún asunto...