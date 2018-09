Cosas de fútbol (Del 30 de agosto al 6 de septiembre)

Hola, muy buenas tardes. Más que una pregunta, quiero lanzar al aire una reflexión, y de paso comprobar si el eminente matemático Pedro Martin está de acuerdo con ella: Se está diciendo que Mariano le ha costado 22 millones de euros al Real Madrid. Considero que estos cálculos son erróneos "a posta": si bien es cierto que el Madrid pagara 22 millones por el jugador, no es menos cierto que el propio Madrid recibía 13 millones si Mariano hubiera fichado por el Sevilla. Es decir, dando por supuesto que el jugador iba a abandonar el Olympique de Lyon, al R. Madrid le cuesta dicho fichaje 22 millones de euros que va a pagar + 13 millones que deja de ingresar en caja si el jugador acabase en el Sevilla. Total = 35 millones ¿Cómo es posible entonces que en los medios de comunicación se diga que al Real Madrid le cuesta la irrisoria cifra de 22 millones el fichaje de Mariano? ¡¡Que son 35 millones, ou!!!!





Buenas tardes, Paco y Juanma: Se habla mucho de las temperaturas, pero esta mañana en el Sevilla Atlético-Ibiza (2ºB) y en el Betis Deportivo-Conil (3ª) la temperatura era de 36º. Esta tarde en el Córdoba B Los Barrios (3ª) temperatura de 35 º. ¿Las medidas de la RFEF de no jugar a más de 28º solo se aplican al fútbol profesional? ¿El resto de competiciones que se gestionan desde la RFEF están exentas? ¿Dónde está la AFE? Cuanta hipocresía, solo se protege a los ricos o es que es un problema de dinero… Saludos.





Buenos días señores aquí van dos preguntitas. Por favor, la respuesta por e-mail o a la hora que lo comenten en el programa. 1) Sobre SIMEONE, está muy bien que se haya hecho un implante en el pelo, pero le podéis decir ya de paso que se lo haga en las cejas que no tiene, gracias. 2) Sobre DAVID SILVA, este chico que yo sepa no tiene problemas de calvicie, alguien le puede decir porque siempre lleva el pelo rapado al cero, tengo curiosidad. Un comentario sobre el VAR, esto es un invento del tebeo, si Vds en el programa ya no se ponen de acuerdo en una jugada conflictiva imagínense la decisión de las personas del VAR, será la opinión de estas personas pero no habrá la seguridad del 100% que acierten, solo servirá para goles fantasmas y fueras de juego. Saludos. Javier (Barcelona)





Con la polémica del partido que TEBAS parece que se ha comprometido a llevar a EE. UU, se abre un nuevo capítulo de hacia dónde va el futbol si no ponemos el freno pronto.

La llegada de los jeques los clubes no es el problema. El problema es que no hay leyes actualizadas. Pero hay soluciones si se legislaran. Y es fácil. Pero no interesa.

La excusa que expone la LFP es que los clubes necesitan una inyección económica continuamente porque el mantenimiento de las plantillas cada vez es más costoso y que apenas quedan fuentes de ingresos. Las televisiones ya han dado todo lo que podían dar, los sponsors son lo que son, los abonos equivalen a un porcentaje ridículo… Total que hay que sacar dinero de donde sea.

Si tenemos que vender un partido ahora y luego ya se verá en los EE. UU, se vende. Luego vendrá Qatar, luego serán más partidos y al final los grandes perjudicados somos los aficionados españoles. Realmente todo nace por la permisividad que damos los aficionados a nuestros Club y jugadores. Hace tiempo que deberíamos de haber frenado esto. No debíamos consentir pagar por una camiseta 150 euros. No debíamos haber consentido que jugadores por muy buenos que sean, vayan renovando año a año y llegando a las cifras que han llegado. NO ME CREO QUE LO GENEREN. ¿Porque si lo generan donde está el problema? ¿Por qué hay que ir a EE. UU a jugar si los clubes amortizan ese dineral con el marketing? PORQUE TODO ES MENTIRA. Se han endeudado hasta el punto de que hay que venderse como sea para recaudar ese desfase donde ha llegado el futbol.

Los gobiernos deben legislar a través de la ley del deporte o lo que sea. Hay que poner TOPE SALARIAL a los jugadores. Hay que agrupar a los futbolistas por su valor de mercado. Por ejemplo: TOP: 100-150M (Messi. Cr)

- 1ªCategoria 60-90m. ( Neymar, Mbappe, Hazard…)

- 2ªCategoria 30-60m.

- 3ªCategoria 10-30m.

De esta manera los jeques tienen que ceñirse a la normativa, los futbolistas valoraran donde están porque van a cobrar más o menos lo mismo aquí o allá.

Lo que más me ha preocupado estos días, es que desde los medios, en este caso el partidazo de la cope, tanto Juanma Castaño, como Senabre, Fouto, como algún otro, justifiquen que el viaje a los Estados Unidos es parte de su trabajo, que viajan en Business, que con las selecciones se van donde les piden etc etc,. Y en los aficionados quien piensa. Partido en New York a las 2 de la mañana. Partidos en agosto a las 18 h con 38 grados, sábados a las 12 para que los vean en china y los estadios medio vacíos. ¿¿¿Que producto estamos vendiendo??? En definitiva, la burbuja explotará y se pondrán normas, pero eso será cuando termine el Mundial de Qatar, porque antes no interesa.

Un cordial saludo.