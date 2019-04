Cosas de fútbol (Del 25 de abril al 2 de mayo)

Hola, soy Javier, madridista de cuna y corazón, no forofo irreflexivo, pero sí de a los que le suele picar que pierda el Madrid y, también, que gane el Barca.

Llevo unos días pensando qué sería mejor para el Madrid, si que el Barca pinche en la final de Copa y que no levante la Champions y ‘solo’ gane la Liga, que parece que sería lo que nos brotaría a los madridistas… pero me temo que si al final fuera eso, el tito Floren nos ‘arregla’ este Madrid caótico con un Hazard y poco más… Así que olfateo que para hacer la revolución que creo que hay que hacerle a este Madrid (a lo Poli, con 8-10 cambios), que incluye sustituir a jugadores que son unos cracks, y lo van a seguir siendo… pero que por lo que sea tiene pinta de que no van a dar mucho más en el Madrid (Bale, Isco, Kroos, Modric, Varane, Marcelo, etc), digo que me temo que para hacer esta revolución, necesitamos un triplete del Barça que anime a Florentino a sacar la chequera y vender a todos estos cracks para revolucionar el equipo.

Así que, madridistas… igual no nos viene tan mal que el Barça lo gane todo…

Un abrazo,

Javier