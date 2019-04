Cosas de fútbol (Del 18 al 25 de abril)

Hola.

Vista la sospechosa jugada de ayer con la repetición del gol de Fernando Llorente, dando la toma más interesante para conceder el gol y no mostrando aquella en la que se veía bien el balón desviado por el codo... Hoy me he puesto en plan conspiranóico, ya que esa jugada y la eliminación del City favorecen al Barcelona a final de cuentas...

Así que quería pedirle a Pedro Martin que rebusque en las estadísticas de este año y nos diga dos datos:

El % de las veces que ha intervenido el VAR y ha beneficiado al Real Madrid (y las que le ha perjudicado serán 100-x).

El % de las veces que ha intervenido el VAR y ha beneficiado al Barcelona.

Es decir, cuando entra el VAR a revisar goles, penaltis, expulsiones, rectificaciones... de todas las veces que el árbitro se ha llevado la mano al pinganillo, en cuántas se acaba tomando una decisión que favorece al Real Madrid y lo mismo para el Barcelona.

Me apuesto un cubata de antemano (margen +-10%) de que es 20% al Real Madrid y 70% al Barcelona. Mi teoría es que con el VAR los árbitros se ven legitimados para joder al Real Madrid, porque les echan el muerto a los del VAR que como les dicen, "no ha sido penalti", "ha sido fuera de juego"... pues eso. Lo que antes no se atrevían a hacer porque sabían que si la liaban estaban en la prensa una semana ahora lo hacen porque saben que de lo que se va a hablar es del VAR.

Dicho lo cual, la temporada del Real Madrid ha sido horrible, Marcelo, Kroos, Bale, Asensio e Isco fuera. Y que se dejen de tanto cromo y que hagan un equipo con fundamento. Roberto Carlos, Cristiano y Marcelo han sido maravillosos, pero llevan condicionando el que el equipo este descompensado 20 años. Hay que hacer un equipo equilibrado, dejarse de trivotes, cuatrivotes, tridentes y xxxx. Gente ocupando su puesto natural, dejarse de piernas cambiadas y tonterías.

Sin más, ya me he desfogado. Un saludo.

Sergio.

PD: Si respondéis, hacedlo durante el partido del Real Madrid, que es cuando os escucho. Os aprecio, pero 12 horas seguidas no puedo estar escuchándoos.





¿Para cuando el cero a cero en Liga va a suponer cero puntos para ambos equipos? Nos evitaríamos cerrojazos y por lo tanto los equipos tendrían que salir a marcar por lo menos un gol. Ahí lo dejo!!!! Viva el fútbol y los partidos disputados. Sois los mejores.





Delantero: Jovic. Lewandowski tiene muchos años para ficharle y Kane se iría a 180-200 millones. El dinero hay que gastarlo en más jugadores.

Centrocampista: Pogba. Pjanic tiene 29 y el precio sería bastante alto (si no lo es, entonces Pjanic) y Eriksen puede tener problemas de lesiones con su rodilla. Pogba por edad y fiabilidad. Es cierto que no tiene que ver con los otros pero al Real Madrid ahora le vendría mejor.

Lateral izquierdo: Reguilón y Achraf. Creo que no habéis dicho a este último y está haciendo un temporadón en el Dortmund de lateral izquierdo.

Centrocampista ofensivo: Hazard. Por el compromiso que demuestra el jugador con el equipo. Quiere jugar en el Madrid. Pero si se pudiera Sane sería un fichajazo. Un jugador top mundial para 7 u 8 años al menos.





ATENCIÓN

Al fútbol le quedan 10 años. Hago fotos a niños de comunión y les pregunto a todos que les gusta. Hace unos años a todos el fútbol Madrid y Barcelona. Ahora les pregunto y solo hablan del Fornite.

Tomar nota que vais al paro.





Buenos días chicos, os escucho siempre y me gustaría comentaros una anécdota que paso en el derbi salmantino ayer para los detractores del VAR... En el minuto 73, con 1-1 en el marcador y con los dos equipos intentando alejarse de la zona de descenso... el árbitro anuló un gol por fuera de juego.

En las imágenes se aprecia como 5 jugadores rompen el fuera de juego... 5... 4 por detrás del jugador del Salamanca y el 5 en línea con el autor del gol... pero lo más grave de la decisión es que en otra, se aprecia al juez de línea al fondo y la imposibilidad de ver al autor del gol...

Soy consciente de que esto pasará en muchas categorías del fútbol profesional a lo largo de la temporada... pero yo en mis 39 años no había visto un fuera de juego tan clamoroso... Saludos y muchas gracias.