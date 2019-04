Cosas de fútbol (Del 11 al 18 de abril)

Creo que el ADN del Barça murió en Roma. Ahora ese ser cauto, más en Champions donde cualquiera te hace un traje.

Pero pasó también cuando murió durante unos años el ADN que construyó Cruyff. Llegó Robson. Posiblemente muchos aficionados del Barça ni recuerden que entrenó a nuestro equipo. Después, Serra, Antic. Con Laporta se volvió a la genética que mejores resultados nos ha dado.

Y ahora de nuevo, vuelta a la mediocridad, lo que se agrava si pensamos en las millonadas que llevamos invertidas para las Champions que en los últimos años hemos ganado. Este equipo podrá ganar, porque jugadores tenemos.

Pero olvidémonos. Valverde podrá conseguir los mejores porcentajes de victorias, podrá ganar el triplete, pero no se recordará más allá de cada año donde lo consiga. Esto no es Barça. Me da envidia el joven Ajax. Hasta e el nombre del campo respetan a quien les hizo a imagen y semejanza, demostrando que no es cuestión de resultados, es cuestión de merecimientos.

Bielsa será un loco, pero lo dice claro, premiar algo no merecido, es un peligro. Es claro que si ganas lo mereces, pero el Barça merece recuerdo como Dream Team y Pep Team. Victorias más chiquitas pero que causan admiración, dijo Pep el día del puto amo.

Esto no es Barça. Esto es uno más.