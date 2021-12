Cosas de fútbol

Buenos dias,

Acabo de leer esto en Twitter:

"Nasser Al-Khater, presidente del comité de organización del Mundial 2022, confirma que «la homosexualidad no está autorizada» en Qatar, pero promete que los aficionados LGTB tendrán derecho a viajar y ver los partidos, con una condición: «sin muestras de afecto en público»"

No solo se habla de los fallecidos en la construcción de los estadios con total pasotismo, sino que además se permiten decir este tipo de cosas con total impunidad. Y se habla de sobornos para la concesión del mundial... Y lo que no sabremos nunca.+

Creo que es hora de que los que tenéis la oportunidad de tener un micro delante, denuncieis la celebración de este mundial, al igual que todos esos futbolistas que dicen ser muy solidarios, pero que en esta ocasión están mirando hacia otro lado de forma repugnante. Todo por dinero, el maldito dinero.... Que asco!!!!!

Me gusta el fútbol como al que más, pero no todo vale.

Gracias

Buenas tardes.

Lev Yashin, "la Araña Negra" en 1963 fue designado por France Football Balón de Oro como mejor futbolista europeo del año.

Fue el primero que popularizó el uso de guantes en el fútbol profesional. Su exigencia en el juego le obligaba a intentar atrapar todos los balones que fuese posible. El frío de la Unión Soviética no era buen aliado para esa misión... Así que un par de guantes le ayudaban a tener más sensibilidad a la hora de blocar los disparos de los rivales. Lev Yashin utilizaba guantes de lana o cuero en función de las necesidades de cada partido.

https://www.futbolemotion.com/es/blogs/de-guante-blanco/lev-yashin,-guantes-para-un-balon-de-oro

Por favor, Paco ¿por qué no preguntan los periodistas a los que han puesto la norma de no comer, beber, etc.... en el Estadio de Fútbol, cuáles son los motivos para poner esas normas? Entre otros motivos... podría ser el dejarlo todo igual de sucio que dejan los "botellones"... Otro por favor, es que los oyentes de todos los rincones de España, no tenemos que entender frases o palabras en otro idioma que no sea el CASTELLANO, como cuando están repitiendo... "GO HOME", sin traducirlo al ESPAÑOL. Saludos.