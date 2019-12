Cosas de fútbol

Hola, buenos días.

Me llamo Domingo, tengo 41 años soy oyente vuestro desde hace más de 27 años y quisiera poner en vuestro conocimiento una situación MUY GRAVE (dentro de lo que se puede considerar grave en algo que no es más que un entretenimiento), pero que significa una AUT É NTICA TOMADURA DE PELO para todos los aficionados (de todos los equipos) y espectadores. Pero como hace tiempo que los clubes solo piensan en el dinero y vendieron su alma al diablo (incluyendo los míos) no espero nada.

Reconozco que yo mismo ni me había dado cuenta, hasta hace unos días cuando se publicaron los horarios de la 20ª jornada. Y eso es lo que pasa, que como no nos damos cuenta, se aprovechan (y aunque nos diéramos cuenta lo harían igual). Como no me gusta perder el tiempo, ojalá esta carta sirviera para algo, pero no va a servir para nada, al menos, que consiga que cada vez seamos menos los que veamos el fútbol, por lo menos en España y así se les acabe de caer el chiringuito, estalle la burbuja, que ya está hinchada, y pase como pasó con la inmobiliaria. Y entonces se reconstruya todo desde el principio.

Así mismo, que también sirva para que la mayor parte, sino todos, los aficionados, independientemente del equipo del que sean, se enteren, porque, como he dicho más arriba, ni yo mismo me había dado cuenta sino lo hubiera denunciado hace 3 meses y entonces a lo mejor se hubiera podido hacer algo (iluso de mí).

Creo recordar que a principios de esta semana se publicaron los horarios de la 20ª jornada del Campeonato de Liga de 1ª División de fútbol. Como todos sabemos desde la temporada pasada se estableció un calendario de carácter asimétrico. Situación con la que yo estaba a favor siempre y cuando mantuviera una cierta coherencia y equilibrio (y desde mi punto de vista la temporada pasada lo tuvo. Las 4 o 5 últimas jornadas, más o menos, de la primera vuelta fueron las mismas del final de LaLiga y cuando se alteraban jornadas no había mucha diferencia, y, por supuesto, todos los partidos eran los mismos, es decir, si la jornada 5ª, se jugaba en la 20ª eran los mismos partidos, pero a la inversa, porque si no, no solo no tenía lógica sino que suponía una clara adulteración de la competición, un engaño, una estafa y una tomadura de pelo al aficionado y al espectador). Esa situación no tiene ningún sentido. Y no me vale el ejemplo del baloncesto porque en el baloncesto hace por lo menos dos décadas y media que existe pero siempre, repito, SIEMPRE , se ha respetado la jornada integra.

Pues bien, desde que se publicaron los horarios de la jornada 20ª había algo que no me cuadraba y es que más allá de que había partidos que son de la jornada 5 o 6, lo que ya de por si quiebra con lo del año pasado y crea un desequilibrio y una adulteración de la competición. Comprobando resulta que solo ( ‘ curiosamente ’ ) el Real Madrid y el F.C Barcelona juegan con los mismos equipos... los 8 partidos restantes los han cambiado!!! No son los mismos partidos de la jornada 5.

Hay partidos de las jornadas 5, 6, 4, 7... es INCREIBLE ... ES ALUCINANTE ¿Cómo se puede permitir esto?

Y eso es un engaño y una adulteraci ó n de la competici ó n en TODA REGLA , no se compite en IGUALDAD DE CONDICIONES y es una ESTAFA . Es algo absolutamente DENUNCIABLE. Y eso me gustaría que hicierais público. Mi opinión y malestar sobre este asunto que solo puede conducir a dejar de ver, de oír y de interesarme por un hobby que me gusta y apasiona (en su justa medida) por culpa de lo que yo llamo "terceras partes" (terceras personas físicas o no físicas que acaban por hacerte tomar una decisión en la vida que no parte de uno mismo).

Reconozco, repito una vez más, que ni yo mismo me había dado cuenta ni le había dado importancia, con lo del calendario asimétrico, luego es más que probable que casi nadie se haya fijado, puesto que con lo del calendario asimétrico pasa lo mismo que con muchas cosas, una vez que nos hacemos a ello, nos acostumbramos y no le damos importancia o entramos en rutina.

Creo que es necesario que le echéis vosotros mismo un vistazo y lo digáis públicamente porque es GRAV Í SIMO . No vale que todos tienen que jugar contra todos... tienen que jugarse los mismos partidos en la misma jornada!! Si no, no tiene lógica ni sentido alguno! Un mínimo de seriedad...

En la jornada 5ª el Real Madrid jugó contra el Sevilla FC, perfecto. El F.C. Barcelona contra el Granada C.F., perfecto, pero el Club Atlético de Madrid NO JUG Ó contra el Eibar, jugó contra el Celta, ergo en esta jornada debería jugarse en Balaídos (y soy del Atleti), el Getafe vs Leganés de la primera vuelta se jugó en la jornada 3... pero con otros partidos... de hecho el Lega jugó en Mestalla, luego ahora si se juega está jornada debería jugarse en Butarque y así el resto de los 8 partidos restantes... Me siento estafado y engañado, me parece una adulteración de la competición (no es lo mismo jugar en Eibar en enero que en marzo... no sabes cómo va a estar el Getafe en enero con la acumulación de partidos de Copa del Rey, etc.. que en abril...o sea que no me vale y es denunciable y eso me gustaría que hicierais porque aún no lo he mirado, pero como el resto de la segunda vuelta sea así...)

Desde mi punto de vista se le debería dedicar un tiempo importante, pero eso lo debéis valorar vosotros no yo. Pero si es algo BÁSICO!!

Disculpad por las mayúsculas, pero era necesario ponerlo así. Gracias por estos 27 años y todos los grandes ratos. Espero que sean muchos más!!

Domingo.

P.D.: Una vez probado se debe volver al calendario asimétrico de la temporada pasada o al original de toda la vida, el actual de Segunda y Segunda División B. A uno simétrico completamente. Está claro que es imposible que el Atlético pueda optar a pelar LaLiga así, por no hablar de los equipos que van a luchar por no descender. Lo dicho, es una ADULTERACI Ó N SIBILINA DE LA COMPETICI Ó N.

No son los horarios. Es el calendario.