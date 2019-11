Cosas de fútbol

Quiero deciros que en el programa de anoche la mayoría de vosotros no fuisteis justos con los comentarios que hicisteis de Robert Moreno, especialmente Cañizares y Juanma Castaño.

Que Luis Enrique quiera volver a la selección española es una buena noticia, pero después de conocer más detalles hoy de cómo ha sucedido todo, tengo muchas dudas de su honestidad.

Robert Moreno ha hecho una excelente labor y no me parece justa la forma que han tenido de "largarlo". Las declaraciones del sábado apuntaban a que no sabía nada de su futuro con lo cual creo que Rubiales hoy ha mentido. Y respecto a Luis Enrique tendrá que explicar por qué no quiere a Robert Moreno como su segundo y lo ha puesto como condición. ¿Quizás tiene miedo que le haga sombra?

Juanma, un tirón de orejas para ti. No me ha gustado nada la forma de defenderlo y respecto a Cañizares, (no quiero faltarle al respeto), pero me parece "un boca chancla". No es la primera vez que hace unos comentarios muy poco afortunados.

