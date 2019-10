Cosas de fútbol

Queridos amigos de TDJ:

Estoy viendo esta tarde un fantástico Liverpool-Tottenham donde, por fin, puedo ver el balón con claridad. Claro que es amarillo y ofrece un evidente y nítido contraste con el césped verde. Cosa que no ocurre con el horrible color oscuro del balón de LaLiga que no ofrece ese contraste. Se me ocurre que solo valdría en caso de nieve.

En fin que si queremos potenciar la venta en plataformas a muchos países y defender al espectador será cuestión de ponerlo fácil y no dificultar la visión. Claro que aún hay diferencias entre la Premier y LaLiga. Espero que rectifiquen y cambien el color del balón. Y les ruego se hagan eco de este asunto que es importante para muchos viejos como yo.

Un cordial saludo

Francisco José Flores

Pamplona.

Soy Javi. Estoy trabajando en Shanghai y acabo de venir de ver el partido del Shanghai SIPG contra el Dalian de Benítez. ¡Qué bueno es Óscar! Y juega en Shanghai, por dinero claro, y como se notan los equipos de Benítez.... perdiendo el Dalian 3 a 0...